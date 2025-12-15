全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」　6千噸黑金不必丟了

▲全家成立全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」，讓廢棄的咖啡渣能由「黑金」變「綠金」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全家便利商店一年產生6千噸咖啡渣，過去只能當廢棄物處理，如今這些「黑金」將轉為「綠金」。全家今（15）日宣布，將攜手鴻旭科技、鴻海科技集團、興采實業、歐萊德等10大產業夥伴，成立全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」，獲環境部核准採用「逆物流回收」機制，讓咖啡渣能轉化為洗沐產品、木炭、濾芯，甚至做成制服。

全家獲環境部資源循環署指導，成為全台首家提出「咖啡渣自主管理方案」並核准採用「逆物流回收」機制的零售通路。過去咖啡渣依《廢棄物清理法》，被歸類為一般廢棄物，需委由特許業者清運，處理成本高、效率低。

此次全家突破法規瓶頸，整合最困難的「乾燥、回收、再製」循環鏈，讓咖啡渣從門市就能進入再生系統，打造可擴散、可複製的綠色循環新模式。此創新解方更於日前榮獲「2025總統盃黑客松」卓越團隊大獎肯定，全家預計年底前於百家店舖試行，2026年上半年擴大至2,200間門市。

▲全家便利商店總經理薛東都表示，過去咖啡渣處理上一直是營運與永續管理的挑戰。（圖／記者林育綾攝）

全家便利商店總經理薛東都表示，全家每年銷售超過2億杯咖啡，產生6千噸咖啡渣，處理上一直是營運與永續管理的挑戰，但他認為不能輕易放棄，因為循環經濟不僅能強化企業韌性，更能創造新商業價值。此次能成功建立「咖啡渣循環再生大聯盟」，要感謝環境部支持及各產業夥伴的共同努力，使廢棄資源在多方協作中實現再生利用，也為企業與社會共創永續價值。

環境部資源循環署主任秘書劉怡焜表示，循環經濟是國家競爭力與產業升級的重要指標。全家是全台首個提出咖啡渣自主管理計畫的零售業者，以「逆物流回收」的創新機制獲得個案核准，透過既有物流體系回收各店咖啡渣，能有效提升回收量能與品質，同時降低運輸碳排、減少清運次數，展現零售業推動資源循環的可行典範。

▲全家從3大痛點解決咖啡渣循環利用。（圖／記者林育綾攝）



全家指出，長期以來咖啡渣循環利用面臨「源頭乾燥難、物流回收難、後端媒合難」3大痛點。此次由環境部核准推動的自主管理計畫，與鴻旭科技、鴻海科技集團等夥伴合作，逐步破解這三大瓶頸。

在源頭乾燥部分，全家與鴻旭科技歷時一年半研發「IoT智能咖啡渣乾燥機」，可在店內一鍵操作，將含水率降至10%以下，並透過物聯網回傳重量數據，確保回收品質；物流層面則利用貨車回程的「逆物流機制」載運乾燥咖啡渣回收，減少約86%運輸碳排。

後端媒合則與鴻海科技集團合作，將乾燥咖啡渣再製成活性碳濾芯與濾網，回用於廠區，成為首批閉環應用案例。鴻海科技集團環保長洪榮聰表示，這模式不僅降低污染與碳排，也證明零售與科技產業能在循環經濟中跨界共創新價值。

「咖啡渣循環再生大聯盟」由全家號召，集結鴻旭科技、鴻海科技集團、日翊文化物流、光隆實業、歐萊德、蔚來美好、興采實業、皇家竹炭、達鋼馨、味全、UCC與RE-THINK重新思考環境教育協會等單位，透過跨界資源整合，推動多層次的梯次利用。

第一階段由光隆實業萃取咖啡渣液製成保養品原料，第二階段再由鴻旭科技、鴻海科技集團、興采實業等廠商進行再生利用，如製作濾芯、低碳木炭與制服布料。全家每年可穩定提供3,000噸以上原料，並邀請味全、UCC等咖啡品牌加入，擴大循環規模，形成跨產業「黑金變綠金」的綠色經濟鏈。