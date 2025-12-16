　
民生消費

新北第八、第九座哈客館同步啟用　三重、板橋中山擴大都會客家文化能量

▲▼ 新北哈客館,客家文化,侯友宜,文化推廣,都會,聚點。（圖／新北客家局提供）

▲新北哈客館第八、九館三重、中山館正式啟用，侯友宜市長蒞臨三重館開幕會場致詞，為啟用活動揭開序幕，也代表新北哈客聚點八年十館的目標再往前推進一步。

圖、文／新北客家局提供

新北第八、九座哈客館同步啟用，都會客家推廣能量大躍進！ 新北市政府12/15迎來客家文化推廣重要里程碑，新北哈客三重館與板橋中山館正式揭牌啟用。新北市侯友宜市長攜手新北市客家事務局劉冠吟局長親自主持啟用儀式，象徵新北都會區新增兩處客家文化聚點。兩座哈客館皆由新北市客家事務局與新北市教育局跨局處合作，分別位於三重明志國中與板橋中山國中，將客家文化觸角延伸至校園，使客家能量自然融入城市生活中。

打破文化場域限制，建立更友善的都會客家文化網絡
新北市擁有67.2萬客籍人口及55個客屬社團，蘊藏深厚的族群文化基礎。侯友宜市長表示，新北市積極推動「四年五館、八年十館」的「新北哈客館」政策，以建立遍布城市的客家文化聚點為目標。除了新北客家文化園區外，哈客館將作為鄉親交流、語言學習、藝文研習、食農體驗的重要基地，讓都會客家文化更扎根、更生活化。

▲▼ 新北哈客館,客家文化,侯友宜,文化推廣,都會,聚點。（圖／新北客家局提供）

▲三重啟文幼兒園小朋友透過客語歡迎歌，與侯友宜市長及貴賓共舞，歡迎市民朋友一起來到新北哈客三重館作客。

侯市長政績超前達標：八年將累計完成11座哈客館
侯市長進一步指出市府推動哈客館的具體成效：自108年起至111年，已陸續完成啟用中和、淡水、新店、新莊及板橋館，隨後於112年及113年分別啟用第6及第7的五股、蘆洲館。根據新北市客家事務局統計，既有的7座哈客館使用情形非常踴躍。其中，中和及五股館每月平均使用人次均超過2,000人，而板橋、新莊館每月平均使用人次亦逾1,000人，成效突出。

今（114）年第8、9館板橋中山及三重館同步啟用後，客家局更預計於115年建置啟用土城及鶯歌館，8年內累計完成11館，超越「八年十館」的政見目標。

▲▼ 新北哈客館,客家文化,侯友宜,文化推廣,都會,聚點。（圖／新北客家局提供）

▲侯友宜市長與貴賓共同拿起手舉牌，歡慶新北哈客三重館正式啟用。

地方團體共襄盛舉，以藝文展演迎接全新聚點啟用
活動現場氣氛熱烈，特別邀請了明志國中管樂團、啟文幼兒園，以及三重地區客屬社團、美江及紅瓦民族舞蹈團帶來音樂、舞蹈、客語童謠的精采演出，展現跨世代、跨領域共融的客家文化樣貌。同時，貴賓們也參與植物槌染體驗，讓手作工藝走入日常，體驗客家美感與傳統精神。

串聯都會與校園，雙館落成打造永續文化路徑
哈客三重館及中山館兩館設計獨具巧思：三重館強調現代感與靈活性，設有可啟動亮燈的入口招牌、滑動式黑板及多媒體設備，室內以大面玻璃鏡、六角型燈管及可自由組合的幾何桌椅，大幅提升空間利用效率。中山館則以典雅的藍染意象為核心，入口前設有「新北愛學客」主題文化牆，搭配木格柵招牌；室內天花板以藍染布條柔和妝點，佐以大片鏡面與柔和燈光，打造出優雅且現代的共學環境。

▲▼ 新北哈客館,客家文化,侯友宜,文化推廣,都會,聚點。（圖／新北客家局提供）

▲侯友宜市長（左2）與客家事務局劉冠吟局長（右3）及貴賓體驗植物槌染，創作出代表秋收冬藏的槌染作品，展現新北哈客三重館的新氣象。

客家局劉冠吟局長指出，客家文化推廣不只是場域的建置，更是以空間作為媒介，讓人們「願意到來、願意留下、願意說客家話」，形成文化能量的持續循環。而隨著第九座哈客館的啟用，新北市朝向完整都會客家文化推廣更邁進了一大步，讓更多行政區都能成為客家文化延伸據點。

12/14 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

新北第八、第九座哈客館同步啟用　三重、板橋中山擴大都會客家文化能量

相關新聞

新北市長侯友宜今（14日）出席「2025年文化志工感恩大會」，頒發感謝狀及獎項，肯定文化志工長期投入新北在地藝術與文化推廣的付出。侯友宜表示，文化志工是推動文化藝術的重要力量，不僅促進文化交流、接軌國際，也讓新北市各個角落充滿文化氣息，期盼更多市民朋友加入文化志工行列。

