民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

21風味館聯名《寒霜啟示錄》　3款套餐69折起再送虛寶卡

▲▼「21風味館（21PLUS）」宣布跨界找來手機遊戲《寒霜啟示錄》（Whiteout Survival）合作。（圖／業者提供）

▲21風味館跨界聯名手機遊戲《寒霜啟示錄》。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖速食品牌「21風味館（21PLUS）」與手機遊戲《寒霜啟示錄》（Whiteout Survival）聯名推3款套餐，除享69折起優惠，買再送限量虛寶，活動只到明年1月20日。業者更打造台北永吉門市為《寒霜啟示錄》饗宴主題店，明年1月還有4場粉絲活動，有機會把「寒霜白熊抱抱毯」或「茉莉抱枕」帶回家。

▲▼「21風味館（21PLUS）」宣布跨界找來手機遊戲《寒霜啟示錄》（Whiteout Survival）合作。（圖／業者提供）

▲一共推出3款聯名套餐。

21風味館與《寒霜啟示錄》推出3款聯名餐點，有「寒霜豪華半雞個人餐」、「寒霜澎湃雙炸個人餐」及「寒霜應援炸烤個人餐」，買即享原價69折起優惠，分別為295元、185元、220元，買聯名餐還可獲得限量虛寶卡1張，送完為止。

活動期間加碼拍下聯名包裝上傳至官方粉絲團活動貼文，還有機會抽到「寒霜白熊抱抱毯」以及「21PLUS烤全雞兌換券」。

21風味館更把台北永吉門市打造成《寒霜啟示錄》饗宴主題店，明年再辦4場《寒霜啟示錄》寒霜饗宴 X 21Plus烤雞之約活動，即日起至12月26日報名，活動有明年1月3日、1月4日、1月10日、1月11日4場次，每場開放30人，報名方式與活動資訊洽報名頁面，參與的粉絲有機會把寒霜白熊抱抱毯、茉莉抱枕帶回家。

▲▼「bb.q CHICKEN」攜手《RO仙境傳說Online:樂園》展開聯名活動 。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN攜手《RO仙境傳說Online:樂園》展開聯名活動。

另外，bb.q CHICKEN至12月31日前也攜手《RO仙境傳說Online:樂園》展開聯名活動，「RO樂園餐」內含去骨炸雞（口味6選1包含蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、辣味燒肉風味、川麻椒香+40元、江南醬燒+40元），搭配炸地瓜薯條、炸魚板、汽水1罐，內用、外帶皆享優惠價499元。

業者表示，活動期間購買聯名套餐可獲得《RO仙境傳說Online:樂園》限量虛寶卡1張，可累贈，同一遊戲帳號不限序號兌換次數，虛寶內容包含免費遊玩時數與活動限定服飾「炭火爐（歸屬）」。

bb.q CHICKEN再祭出加碼好康，買聯名套餐再送「去骨炸雞雙拼+1元多1件」平日券1張，送完為止。

▲▼「bb.q CHICKEN」攜手《RO仙境傳說Online:樂園》展開聯名活動 。（圖／業者提供）

▲RO紀念透卡只送不賣。

聯名活動還有獨家限量「RO紀念透卡」，bb.q CHICKEN表示，透卡以《RO仙境傳說Online:樂園》「職業手稿」原畫視覺製作，5款隨機贈送，單筆消費滿669元即可獲得1張，送完為止。

bb.q CHICKEN台北公館店、新竹巨城店、台中崇德店與台南南紡購物中心店也同步化身主題店，變成遊戲中的魔幻世界。

業者表示，《RO仙境傳說Online:樂園》官方回饋玩家，推出限時4周的「周周抽虛寶」活動，活動期間完成虛寶卡序號兌換即可參加抽獎，有機會獲得包含「（服飾）仙境魔法書（歸屬）」、「（服飾）巴基利神話之翼（歸屬）」等服飾虛寶，獎項資訊以官方公告為準。

▲▼「bb.q CHICKEN」攜手《RO仙境傳說Online:樂園》展開聯名活動 。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN4間門市變身主題店。

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

迎接即將到來的農曆春節，台灣藏壽司要讓消費者感受日本新年風情，首度推出「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，有1公斤、2公斤裝可選擇，合計限量2500盒，今日起開放線上預購，同時加碼9折優惠。

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠

可不可「靜岡焙茶烏龍奶」免費升級鮮奶茶！　冬季焙茶手搖一次看

可不可「靜岡焙茶烏龍奶」免費升級鮮奶茶！　冬季焙茶手搖一次看

黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌

黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌

速食店「會員日優惠」懶人包　咔啦雞腿堡買1送1

速食店「會員日優惠」懶人包　咔啦雞腿堡買1送1

