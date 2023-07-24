　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柬埔寨執政黨宣布壓倒性勝選　總理洪森為長子「鋪路」最快8月下台

▲▼柬埔寨總理洪森（Hun Sen）與長子洪馬內（Hun Manet）。（圖／路透）

▲執政38年的柬埔寨總理洪森（Hun Sen，左）曾表示即將交棒給長子洪馬內（Hun Manet，右）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

柬埔寨23日舉行大選，70歲強人總理洪森（Hun Sen）與他領導的柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party）宣布以壓倒性的優勢勝選。黨發言人表示，他們幾乎拿下全數125席國會席次，其他政黨也許僅1到2席。洪森此前表態要交棒給長子洪馬內（Hun Manet），最快可能在8月內閣改組時就會實現。

▲▼柬埔寨首相洪森。（圖／路透社）

▲柬埔寨70歲總理洪森實施專制統治，最大反對黨燭光黨被解除參選資格。（圖／路透）

根據紐約時報報導，柬埔寨官方將於24日確認大選結果，但由於所有主要的反對黨遭到洪森政府使用暴力等手段鎮壓，柬埔寨人民黨實際上處於穩贏地位。掌權近40年的洪森先前已經宣布，將在選後的某個時機，把「王位」交給45歲四星上將、他的長子洪馬內。不過洪森6月也明確表示他將繼續擔任背後的權力人物，「即使我不再是總哩，我仍將以執政黨領袖的身分控制政治。」

▲▼柬埔寨總理洪森長子洪馬內（Hun Manet）。（圖／路透）

▲洪森長子洪馬內這次大選首次挑戰出馬國會議員。（圖／路透）

德國之聲報導指出，這次大選象徵著柬埔寨領導層的一次世代交替，到8月下旬改組時，可能會讓幾乎整個內閣都被年輕官員取代，其中大部分是執政黨年邁顯貴的兒子或親戚，一些專家認為洪森可能會同時交出總理之位讓洪馬內繼承。不過柬埔寨皇家學院政策分析師薩姆森（Sam Seun）則認為，洪森將繼續擔任總理直到2025年，以監督新一代的內閣部長，等過渡順利才會將職務交接給長子。

衛報報導稱，洪森作為執政最久的亞洲領導人之一，對反對派聲浪進行鎮壓，還試圖防止選民透過法律挑戰抵制選舉，使得「投廢票」成為人民抗議專制政權的唯一方式。然而，洪森在選後更警告，那些撕毀、破壞選票的選民應向當局自首認罪，否則將面臨法律訴訟等後果。選前就有政治評論員說，不支持洪森父子的人也可能因為社會壓力去投票，例如有些雇主會檢查他們的員工手指上是否有投票的墨水痕跡。

►柬埔寨23日大選　執政38年強人總理洪森「封殺反對黨」料將當選

ET快訊
她用老公好市多會員卡　結帳被抓包「遭終身禁止入內」
快訊／下單要外送員「到林淑芬服務處開槍」　40歲男北市落網
2男上火車「霸佔廁所」不出來！她拉開門見一幕氣炸：很舒服？
颱風假5縣市可能性高！杜蘇芮最新路徑　亞歷媽再遭毀滅性爆料
女排球隊練球　齊齊哈爾體育館坍塌11死
刈包名店檢出「黃麴毒素」超標
何潤東夫妻結束16年異地生活！老婆坦承「生活不能自理」搬到大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

戴耳機穿越鐵軌「沒聽到鳴笛」　土耳其18歲妹險被列車撞死

男帶奶妹看電影「霸佔他人座位」　被抓包惱羞成怒！打爆對方鼻梁

印尼渡輪載40旅客沉沒　至少15死19失蹤

敖德薩「聖地教堂」遭砲擊炸毀　釀2死22傷！澤倫斯基誓言報復

收到2000件「神秘包裹」！南韓外交部要求中國說明　暫與恐攻無關

紐西蘭司法部長車禍「酒測值超標」拒捕　辭職下台

柬埔寨執政黨宣布壓倒性勝選　總理洪森為長子「鋪路」最快8月下台

杜蘇芮最快25日升級「超級颱風」　穿越菲律賓海迅速增強

美國CIA首度承認「在中國情報網遭破壞」　幹員流失

厄瓜多市長遇刺身亡！視察工程遭連開多槍　終年僅38歲

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

戴耳機穿越鐵軌「沒聽到鳴笛」　土耳其18歲妹險被列車撞死

男帶奶妹看電影「霸佔他人座位」　被抓包惱羞成怒！打爆對方鼻梁

印尼渡輪載40旅客沉沒　至少15死19失蹤

敖德薩「聖地教堂」遭砲擊炸毀　釀2死22傷！澤倫斯基誓言報復

收到2000件「神秘包裹」！南韓外交部要求中國說明　暫與恐攻無關

紐西蘭司法部長車禍「酒測值超標」拒捕　辭職下台

柬埔寨執政黨宣布壓倒性勝選　總理洪森為長子「鋪路」最快8月下台

杜蘇芮最快25日升級「超級颱風」　穿越菲律賓海迅速增強

美國CIA首度承認「在中國情報網遭破壞」　幹員流失

厄瓜多市長遇刺身亡！視察工程遭連開多槍　終年僅38歲

廣末涼子爆砸「巨額分手費」斷開13年老公！　光速離婚掀2關鍵

撿到身心障礙女學生背包「發現1萬元」　校警爽花光下場慘

海線四季溫差大！　租客最愛標配「房租貴一點都有人要」

學者揭「太平官現象」越來越明顯　示警：去年的選舉才血跡斑斑

山寨《鬼滅之刃》手遊驚現iOS暢銷榜　Aniplex看報紙才知道：正在了解

颱風杜蘇芮逼近　台南市研議U12少棒賽因應方案

陸預測：杜蘇芮28日登陸福建沿海　途中可能擦過、登陸台灣西南部

MeToo竹科版！外籍男1hr內2度在電梯強抱男同事　還用下體蹭

男友突跪地拿「麥當勞紙袋」求婚！她傻眼「慘不忍睹」：堅持退貨

檳榔攤5人打成一團！金門警對空鳴2槍　民眾傻眼：吵架而已要開槍？

國際熱門新聞

李昌鈺被判偽造證據　血毛巾讓2男冤獄30年

即／大阪電車隨機砍人釀3傷！對峙畫面曝

媽帶嬰兒搭飛機！起飛前送200份見面禮

新加坡女大生離奇溺斃花蓮外海

她用老公好市多會員卡　遭終身禁止入內

第一家日系合資車廠在中國倒下！　廣汽三菱宣布停產裁員

智商高過愛因斯坦！11歲童162分通過門薩測驗

被跳蚤咬了一口！35歲壯漢2手1腳慘被截肢

美國升息還沒停！　估本周再升1碼

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

厄瓜多市長遭暗殺　終年僅38歲

美股七巨頭一夜蒸發3463億美元

獨／台旅客目擊大阪電車砍人　4警壓制畫面曝

布林肯：烏克蘭奪回50％土地　反攻仍相當艱難

更多熱門

相關新聞

杜蘇芮最快25日升級「超級颱風」

杜蘇芮最快25日升級「超級颱風」

菲律賓氣象當局24日預測，颱風杜蘇芮（Doksuri）在菲律賓海上空迅速增強，並且可能在25日晚間或26日稍早達到「超級颱風」（super typhoon）級別，也就是最高持續風速時速185公里以上。

新加坡女大生離奇溺斃花蓮外海

新加坡女大生離奇溺斃花蓮外海

馬來西亞教師相親誤信騙錢妹　61萬沒了

馬來西亞教師相親誤信騙錢妹　61萬沒了

逼122人賣腎！印尼非法器官移植集團抓到了

逼122人賣腎！印尼非法器官移植集團抓到了

杜蘇芮迅速增強！最快25日升級超級颱風

杜蘇芮迅速增強！最快25日升級超級颱風

關鍵字：

柬埔寨大選柬埔寨總理洪森洪馬內Hun Manet東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

黃沐妍變超壯！「體脂13」體態照太猛

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面