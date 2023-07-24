柬埔寨執政黨宣布壓倒性勝選　總理洪森為長子「鋪路」最快8月下台

▲執政38年的柬埔寨總理洪森（Hun Sen，左）曾表示即將交棒給長子洪馬內（Hun Manet，右）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

柬埔寨23日舉行大選，70歲強人總理洪森（Hun Sen）與他領導的柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party）宣布以壓倒性的優勢勝選。黨發言人表示，他們幾乎拿下全數125席國會席次，其他政黨也許僅1到2席。洪森此前表態要交棒給長子洪馬內（Hun Manet），最快可能在8月內閣改組時就會實現。

▲柬埔寨70歲總理洪森實施專制統治，最大反對黨燭光黨被解除參選資格。（圖／路透）

根據紐約時報報導，柬埔寨官方將於24日確認大選結果，但由於所有主要的反對黨遭到洪森政府使用暴力等手段鎮壓，柬埔寨人民黨實際上處於穩贏地位。掌權近40年的洪森先前已經宣布，將在選後的某個時機，把「王位」交給45歲四星上將、他的長子洪馬內。不過洪森6月也明確表示他將繼續擔任背後的權力人物，「即使我不再是總哩，我仍將以執政黨領袖的身分控制政治。」

▲洪森長子洪馬內這次大選首次挑戰出馬國會議員。（圖／路透）

德國之聲報導指出，這次大選象徵著柬埔寨領導層的一次世代交替，到8月下旬改組時，可能會讓幾乎整個內閣都被年輕官員取代，其中大部分是執政黨年邁顯貴的兒子或親戚，一些專家認為洪森可能會同時交出總理之位讓洪馬內繼承。不過柬埔寨皇家學院政策分析師薩姆森（Sam Seun）則認為，洪森將繼續擔任總理直到2025年，以監督新一代的內閣部長，等過渡順利才會將職務交接給長子。

衛報報導稱，洪森作為執政最久的亞洲領導人之一，對反對派聲浪進行鎮壓，還試圖防止選民透過法律挑戰抵制選舉，使得「投廢票」成為人民抗議專制政權的唯一方式。然而，洪森在選後更警告，那些撕毀、破壞選票的選民應向當局自首認罪，否則將面臨法律訴訟等後果。選前就有政治評論員說，不支持洪森父子的人也可能因為社會壓力去投票，例如有些雇主會檢查他們的員工手指上是否有投票的墨水痕跡。

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