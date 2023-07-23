印尼破獲非法器官移植集團　曾送122人到緬甸「強制賣腎」

▲印尼警方成功破獲一個將122人送到柬埔寨強制賣腎的非法器官移植團體。（圖／翻攝自搜狐新聞）

圖文／CTWANT

印尼警方於21日表示，成功破獲一個非法器官移植團體，該集團曾將122人送到柬埔寨強制賣腎。目前這12名犯罪集團成員已經遭到警方逮捕、起訴，屆時恐面臨15年有期徒刑。

綜合外媒報導指出，這個犯罪集團於2019年開始活動，他們以網路為主要曝光管道，以「外國腎臟捐獻者團體」、「印度尼西亞腎臟捐獻者」為名目招募志願者，更在網路上表示「捐獻者”一個腎臟可獲得1.35億印尼盾（折合新台幣約28.1萬）」。之後將捐獻者騙到柬埔寨後，就強制摘取腎臟。

除此之外，該集團中也有些成員是「捐獻者」，一名成員就表示，自己在2018年被迫捐腎後，自己就加入該集團幫忙工作，負責在柬埔寨當地看管照顧這些捐獻者。報導中也指出，該集團過往曾送122人至柬埔寨摘除腎臟。

雅加達警方刑事調查部門主任哈里亞迪（Hengki Haryadi）表示，落網的犯罪集團成員中，其中還包含了一名警員與一名移民局的官員，而且兩人都曾試圖干預警方調查。目前這些人被依違反人口販運法起訴，如罪名成立，最高可處15年有期徒刑，以及6億印尼盾（折合新台幣約125萬元）的罰款。

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