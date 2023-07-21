柬埔寨23日大選　執政38年強人總理洪森「封殺反對黨」料將當選

▲柬埔寨總理洪森（Hun Sen）本屆大選後，料將繼續執政。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

柬埔寨大選預計23日舉行投票，但由於反對黨被禁止參選，柬埔寨將面臨一場被操縱的選舉，70歲現任總理洪森（Hun Sen）與柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party）料將延續38年來的執政。曾被指名接棒的長子洪馬內（Hun Manet）今年也將首次參選議員，但洪森並未透露他何時退休。

根據BBC報導，洪森自1985年以來一直統治著柬埔寨，執政38年來透過掌握軍隊、警察與情報組織在內的利益網絡鞏固權力，並以拉攏、監禁、流放或邊緣化的方式排擠對手。儘管紅色高棉政權在1990年代結束恐怖統治後，聯合國將柬埔寨建立為民主國家，但政治分析人士表示，柬埔寨現在是一個專制的一黨專政國家，洪森在普遍標準下都是個獨裁者。

▲柬埔寨總理洪森長子洪馬內（Hun Manet）被指為未來的政權領導人。（圖／路透）

金邊一名選民表示，十年前，他大約20歲出頭時曾把票投給反對黨，「我對目前的局勢感到絕望」報導稱，洪森當時鎮壓了運動，柬埔寨至今仍是亞洲最貧窮的國家之一，人民面臨能源上漲與薪資停滯，腐敗盛行，公共問責制度薄弱，土地掠奪與不斷增加的犯罪加劇生活困境，但柬埔寨人都知道，本周日（23日）的選舉中，柬埔寨人民黨將再次勝選。

洪森曾暗示，在這次選後權力將移交給長子洪馬內，但沒有人知道他何時會放手。專家們表示，隨著洪森時代越逼近尾聲，他變得越發不穩定、壓制和具有報復心。燭光黨（Candlelight Party）去年從在野黨餘燼中誕生，儘管受到恐嚇與操縱，燭光黨仍在去年地方選舉中贏得22%選票。然而，洪森今年2月對燭光黨領導人發起訴訟，5月份取締黨部，讓選舉辦公室取消了該黨參選資格，其餘17個小黨則對大選無足輕重。

另外，洪森還關閉了僅存的自由媒體「民主之聲」（Voice of Democracy），並威脅撤銷非政府組織的註冊。報導指出，整個競選期間，洪森一直在進行恐嚇與騷擾活動。分析人士表示，洪森的策略眾所周知，以賄賂、報酬、承諾給予政府職務與土地等瞄準對象，導致燭光黨或工會、農民團體等組織今年出現了一波人員退出潮。當拉攏不成時，洪森就會警告威脅、打擊與任意逮捕他們。