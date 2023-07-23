解憂祭音樂節再登場　到太麻里賞花聽歌忘憂

▲「解憂祭 下班音樂節」，22、23日一連2天在華源國小舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府今年持續協助太麻里鄉公所舉辦「解憂祭 下班音樂節」，22、23日一連2天在華源村熱門打卡景點『椰林大道』的華源國小舉行，並與華源村共同推廣土壤栽培的咖啡。

22日上午自然醒慢活瑜珈，讓大家放慢呼吸、伸展身體，暖暖自然醒，並舉行睡袋奔跑比賽、親子野餐等；23日除解憂市集及音樂表演，還有好夢聊癒室等，無論是因工作或生活壓力影響睡眠品質、或是無法對周遭的人訴說的話，非常適合到現場體驗。

活動邀請來自全國的表演團體，不只在地獨立創作的樂團-亞立山大，去年首次登場就引發話題的史東與酥麻樂隊，以及來自地方的古謠傳唱隊，其中更有金曲獲獎者的加持，逾十組表演者，讓大家在不同音樂氛圍下聽歌解憂。

今年解憂祭與台東香草職人-小村遠遠推出聯名商品，取材自苦橙與台東大武聖山紅檜調配而成的社畜調養護精油；阿柔陶工作室為瞑夢音樂節量身打造的白雲與雲彩精油項鍊；金崙咖啡職人黑手咖啡嚴選，帶有茶系尾韻的淡麗果香調咖啡，以及金針山洄洄山林地方設計工作室的充氣躺椅，透過周邊商品的設計，推動地方產業。