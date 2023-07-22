台東閃閃PARK閃亮登場　優質農特產及職人品牌進駐

▲「閃閃PARK—台東快閃實驗場」於21日舉行開幕典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府活化閒置空間，在舊站特區街角打造「閃閃PARK—台東快閃實驗場」於21日新一季登場，主打「世界冠軍＊台東頂級」，邀請受國際金獎肯定的飲食品牌與台東在地職人合作，以台東的米、紅藜、油芒、茶與水果，聯手創作當季限量創意冰品、飲料與點心。

縣長饒慶鈴提到，「閃閃PARK—台東快閃實驗場」位於新生路與博愛路街角，介在摩斯漢堡與星巴克之間，原為荒廢已久的台鐵舊宿舍區，今年活化為「閃閃PARK」，春季時引進5家質感品牌快閃一個月，帶來限定產品，廣受好評。經過修繕重整強化，全新進化的閃閃PARK於7月正式委託廠商營運，主打一季一主題，將有更多優質跨界聯名在這裡激盪發生。

呼應本次重新開幕的「世界冠軍＊台東頂級」品牌聯名計畫，進駐的快閃店家個個來頭不小，創造的商品令人眼睛一亮。像是趴利趴利與長濱一號聯名推出長濱米冰淇淋、金色三麥與允芳茶行聯手的紅烏龍茶啤、莎士比亞烘培與青澤合作的穀物點心、還有芒果咖啡用台東水果創作出的冰品，都是不可錯過的亮點。

21日園區舉行「閃閃亮起來」開幕典禮，曾獲金曲獎肯定的在地超強女聲紀曉君，以渾厚歌聲演唱「故鄉普悠瑪」等多首膾炙人口歌曲，並限量發送閃閃泡泡燈球給參與民眾，邀請大家在歌聲、美食與晚風中，一起點亮燈球、讓閃閃Park發光。

為了對環境永續盡份心力，閃閃PARK進駐品牌皆不使用一次性餐具，民眾請自備環保餐具，或是到園區中「閃閃式Shining Style」小屋租用餐具，可減少垃圾量，又能美美地打卡拍照留下紀念。暑假期間，閃閃Park營業時間為16:00-22:00，假日為14:00-22:00，周三公休。