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第二波通勤月票來了！10／1上路「最低199元」　5區方案一次看

▲▼通勤月票啟用首日。（圖／記者李姿慧攝）

▲10月將有第二波通勤月票上路。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南11縣市、3大生活圈通勤月票7月1日上路，使用人次已突破2,000萬大關。公路總局今(21日)審查桃竹竹苗、宜蘭縣及花蓮縣等三區月票計畫且通過，目標10月1日上路，其中花蓮境內月票最低199元起，北宜生活圈月票2300元，加上日前通過基隆、台東通勤月票，5區通勤月票預計10月1日同步上路。

公路總局今(21)日審查新竹市等5縣市所提出之通勤月票計畫，其中審查通過桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣(含北宜生活圈)及花蓮縣等三大通勤月票計畫，嘉義縣及新北市所提計畫則審查未通過。

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根據規劃，桃竹竹苗生活圈月票1200元，可搭生活圈內台鐵、公車、桃捷和公共自行車，另還有生活圈內小區域月票，方案價格從288元到699元不等；另宜蘭也推出北宜生活圈通勤月票，其中可搭北宜境內國道客運、台鐵和雙北捷運、公車、公共自行車等，月票金額2300元；另北宜境內搭台鐵、客運等月票1800元；若是僅選擇宜蘭境內月票搭台鐵和公車則為750元。

花蓮縣則推出境內月票價位為199元和399元，其中399元方案除可搭公車和客運外，還可搭台鐵。

此外，今年6月公路總局也審查通過基隆市提出都市內320元通勤月票、台東縣內通勤月票299元等方案。

▲▼公路總局今審查通過月票方案。（圖／公路總局）

▲公路總局今審查通過月票方案。（圖／公路總局）

公路總局表示，桃竹竹苗生活圈、北宜生活圈、花蓮縣、基隆市、台東縣等5區域通勤月票都已審查通過，目標10月1日同步上路，嘉義縣雖審查未通過，但將再補件，目標明年初上路；透過各地通勤月票陸續上路，明年公共運輸運量將可望提升1%~3%。

針對今審查情況，公路總局也說明，桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣及花蓮縣月票計畫均為第2次審查，計畫內容較為完整且符合月票政策目的與精神，經委員審查一致通過；嘉義縣部分因方案內容缺乏生活圈縣市整合、績效目標及配套措施，將請該府補充後再審；新北市部分則因提案計畫為安坑地區型月票，使用範圍侷限於特定區域、輕軌等運具，未符合月票政策強調跨區域及跨運具整合之精神，預期效益有限，經委員審查一致不予通過。

此外，根據統計，北中南三大生活圈公共運輸通勤月票累計至昨(20)日為止，已約有57.8萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，且約有2,048萬人次使用月票搭乘各類公共運具，突破2,000萬人次里程碑，月票使用再創新高。

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