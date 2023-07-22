社福力居全台第3　台東表揚40名照顧服務人員

▲台東縣政府今表揚40名照顧服務人員 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府22日在娜路彎大酒店舉辦台東縣照顧服務人員表揚活動，頒發「特殊貢獻獎」、「資深敬業獎」、「績優服務獎」及「傑出新人獎」等，其中，「托育人員類」特殊貢獻獎1名、資深敬業獎4名、績優服務獎5名、傑出新人獎5名；「照顧服務人員類」特殊貢獻獎1名、資深敬業獎9名、績優服務獎6名、傑出新人獎6名；「寄養家庭類」績優服務獎3組6名，合計40名。

副縣長王志輝致詞時表示台東連續2年社福力居全台第3，透過持續建置長照網絡，推動身心障礙社區式日間照顧服務據點，讓長者與身心障礙者皆能在地安心養老。同時打造完善生養環境，增加收托量能，首創全國托育類公共化，使公私托月費一致。在寄養家庭及兒少安置機構照顧服務上，對於提升家外安置兒童照顧品質、繼續精進並強化照顧者服務量能，縣內老人、身障者、幼兒的照顧或兒少的家外安置照顧，需仰賴照顧服務人員共同推動。

社會處長陳淑蘭指出，此次透過推薦遴選機制，選拔各類照顧服務人員獎項，再經縣府複審資格。表揚場地設置英雄榜拍照牆，讓平日忙於照顧服務的得獎者，能和家人一起與自己的英雄事蹟合影，共享這份榮耀，也精心設計溫馨歡樂流程，讓40位得獎者感受尊榮。

112年台東縣照顧服務人員，獲獎名單：

一、「特殊貢獻獎」：兒少安置機構「哈拿之家」潘玫均、兒少安置機構「阿尼色弗兒童之家」蔡富雯。

二、「資深敬業獎」：「居托中心」鍾琇瑱、林淑貞、蘇翠琴；「公私協力托嬰中心台東站1」陳淑香；「阿尼色弗兒童之家」朱彩嫈、陳薏竹；「台東仁愛之家」王春月、謝桂華；「救星教養院」麥寶珠；「牧心智能發展中心」賴雪花；「長青老人養護中心」田琪；「白永恩神父基金會」潘秀蓮；「台東醫院附設護理之家」高春梅。

三、「績優服務獎」：「居托中心」陳芳盈；「公私協力托嬰中心台東站1」王玉珍；「福田托嬰中心」陳盈秀；「牧笛托嬰中心」邱貴琴；「哈拿之家」劉育均；「牧心智能發展中心」陳有妹；「長青老人養護中心」曾瑜宣；「白永恩神父基金會」沙姆娜奴.巴拉司；「失智者關懷協會」鄭家棋；「台東縣紅十字會」張美馨；「慎修養護中心」黃聖香；「家扶基金會台東分事務所」之寄養家庭莊義昌、何秀英、余坤明、王美珍、邱成發、宋惠玲。

四、「傑出新人獎」：「公私協力托嬰中心台東站4」廖秭芸；「牧笛托嬰中心」陳雪芩；「幼佳托嬰中心」吳鈺婷；「承立托嬰中心」謝芅華；「學讀世界托嬰中心」麥惠倫；「台東縣私立慈濟居家長照機構」李志輝、林孟樺；「仁愛之家」王怡雯；「長青老人養護中心」陳聖筑；「士林靈糧堂社會福利協會附設台東縣私立成功綜合長照機構」鍾貴妹；「東基居家式長期照顧服務機構」黃雅雯。