拒絕暴力！台東與愛同行公益健走反家暴

▲22日在台東森林公園大草原舉辦「2023台東市馬卡巴嗨公益愛心健走暨新住民親子反家暴活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為落實社區防暴，共築社會安全網，台東縣政府社會處與台東市公所、台東縣體育會等單位，特別22日下午在台東森林公園大草原共同舉辦「2023台東市馬卡巴嗨公益愛心健走暨新住民親子反家暴活動」，一同為愛起跑，吸引近6百位民眾參與。

活動一開始社會處與常春藤協會就以活潑生動的防暴戲劇「反暴力，舞動社區趣」開場，響應家暴月「零暴力.零容忍」的防暴理念，家庭暴力防治法上路25週年，並由縣府社會處長陳淑蘭帶領防暴宣講師、家庭關懷訪視員、防暴社區及新住民團體，共同宣誓拒絕任何形式的暴力侵害，暴力零容忍，無分性別，不姑息，不隱忍，讓我們學會在家庭中看見愛並擁抱生命。參加民眾也身穿黃色衣服，貼上紫絲帶貼紙，共同響應黃紫(防止)暴力的活動。沿途也有工作人員手持標示牌給予健走民眾鼓勵，希望將反家暴的觀念，傳達給縣民。

社會處長陳淑蘭指出，社會安全防護網需透過社區及民眾的力量，攜手網住每一個受暴、脆弱家庭及被排除在體制邊緣需要幫助的人。社會處近年來積極辦理許多社區防暴工作，推動社區防暴宣講師及家庭關懷訪視員，發展原住民為主體的防暴計畫，提供多管齊下的防暴服務模式，共築社會安全網。

社會處進一步說明，「家庭暴力防治法」已法入家門，家庭暴力已不再是家務事，若您在社區中發現兒少遭受疏忽照顧、虐待，或有家庭暴力、性侵害或性騷擾等事件，可撥打113尋求協助，若有立即生命危險可撥打110確保人身安全，或至「關懷e起來：https://ecare.mohw.gov.tw/）」線上平台進行求助通報。