台南市勞工局第二場中型徵才　南台灣創新園區登場媒合率5成3

▲台南市勞工局，22日於安南區南台灣創新園區辦理2023「台南好生活、台南呷頭路」第二場中型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為因應台南科技工業區廠商及各產業人力需求，並強化工作在地化服務，打造黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，22日於安南區南台灣創新園區辦理2023「台南好生活 、台南呷頭路」第二場中型徵才活動。

共邀集旭輝應用材料、儒億科技、州巧科技、巨鎧精密工業、堤維西交通工業、黑橋牌及艾爾斯半導體等28家廠商，釋出1,028個職缺，提供求職者多元的選擇，本次徵才活動薪水超過3萬元共有548個職缺，而鄰近科工區附近也有14家廠商釋出435個職缺，初步媒合率53.72％。

勞工局王鑫基局長、經濟部南台灣創新園區陳宗賢總監、經濟部南台灣創新園區胡學琳副理、台南科技工業區廠商協進會葉寶鴻理事長等貴賓也到現場為求職者加油打氣；勞工局王鑫基局長致詞時，感謝南台灣創新園區及各單位的協助，提供優質的場地及多元的就業機會，同時也感謝台南科技工業區廠商協進會大力協助，提供精美禮品鼓勵求職者投遞履歷，期許求職者求職順利、成功就業。

王鑫基局長說，南台灣創新園區是南部科技研發及創新重鎮，積極輔導廠商技術升級與轉型，透過南創園區產業群聚平台，帶動台南新興產業發展，為台南產業注入創新能量；市府2022年盤點台南市工業區職能現況，並於9月由市長黃偉哲啟動產官學攜手育才平台，結合台南市官田工業區廠商、大專校院、高中職共同合作規劃辦理客製化專班。

2023年嘉南藥理大學經教育部核定後，打頭陣開辦「大健康藥粧生技職人專班」，學校端可發揮辦理技職教育的優勢，不僅協助學生在校取得專業知識與學歷，進一步藉由在業界實作、職場實務經驗與企業提供留才機制，協助青年學以致用，將「人手」提升為「人才」，進而擴散成為「人物」。

台南科技工業區廠商協進會葉寶鴻理事長說，台南科技工業區坐落於台江國家公園附近，環境優美，有2萬5千多就業人口，不僅聚集許多隱形冠軍廠商，更創造6千4百多億產值，藉由今日的活動歡迎各方「千里馬」能加入台南科技工業區的大家庭，共同為台灣的經濟打拼。經濟部南台灣創新園區陳宗賢總監說，目前園區有67家廠商及產官學研究合作單位進駐，積極推動台南產業升級及創新創業，對於勞工、企業、產業能媒合就業成功、找到適性發展的工作才是「金榜題名」的人生樂事。

今日中型徵才活動，是勞工局與南台灣創新園區、台南科技工業區廠商協進會攜手合作，協助各產業廠商覓得合適人才，勞工局職訓就服中心也預告今年第3場中型徵才活動將於8月19日下午2時至5時在東區南紡購物中心辦理，鼓勵要找工作或轉職的民眾，相招逗陣來找頭路，順利成功就業。如有任何就業問題，歡迎洽詢勞工局職訓就服中心暨所屬就業服務台，聯絡電話06-6330820，將有專人為您服務。