防登革熱蔓延！環保單位假日孳清　動員355人次

▲防登革熱蔓延，中央與地方環保單位假日進行孳清，並提醒民眾，查獲陽性孳生源將蒐證告發，最高罰6千元。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

本土登革熱疫情蔓延，台南疫情最為嚴峻，環保署今（22日）表示，周末假日期間防疫工作繼續不打烊，環保機關將在今明兩天，結合台南傳出病例的區公所辦理防疫清潔日孳清，預計動員355人次，針對高風險場域清除孳生源及積水容器工作；若查獲陽性孳生源將逕行舉發，最高罰6千元，無勸導改善期，請民眾注意。

今年本土登革熱飆破500例，創下近10年同期新高，其中又以台南疫情最為嚴峻。根據疾管署統計，今年本土登革熱全國累計520例，其中台南市431例最多，其次為雲林縣67例，高雄市19例，

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環保署表示，6月13日台南市出現首例本土確診個案後，南市環保建立登革熱清消防火牆，截至7月19日為止，持續動員仁德、東區等13區清潔隊1351人次、化學清消531萬平方公尺，清運廢棄物45.31公噸，清除積水容器數3972、投藥數4039處，並累計查獲告發196處陽性孳生源，強力圍堵熱區仁德區及東區，切斷病媒蚊傳染鏈。

▲防登革熱蔓延，中央與地方環保單位假日進行孳清，圖為針對高風險市場巡檢登革熱孳生源。（圖／環保署提供）

因應台南市登革熱疫情現為非常時期，為加強民眾防疫意識，環保署指出，環保機關將在今明兩天，結合仁德、東區、永康等10區有傳出病例的區公所辦理防疫清潔日孳清，預計動員355人次，針對工地、空屋、空地、市場、公園、古蹟及校園等高風險場域清除孳生源及積水容器工作，並進行確診個案居住地或活動地區化學清消。

環保署提醒民眾，若查獲陽性孳生源將逕行舉發，無勸導改善期，將依廢棄物清理法開罰，最高可處6000元罰鍰，而登革熱防治最重要的是「巡、倒、清、刷」，尤其近日南部地區仍持續間歇降雨，雨後容易積水，請民眾確實落實各項防治措施。

▲防登革熱蔓延，中央與地方環保單位假日進行孳清，圖為檢查戶外盆栽底盤積水處。（圖／環保署提供）