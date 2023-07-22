台灣更生保護會台南分會　辦中餐丙級證照班結訓成果展

▲台南地檢署檢察長鍾和憲與台灣更生保護會台南分會主任委員宋俊明，開辦2023年度餐飲創業技能與管理實務等專業訓練課程，並舉辦中餐丙級證照班結訓成果展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察長鍾和憲與台灣更生保護會台南分會主任委員宋俊明，為協助受保護人具備謀生及創業等職能，能早日順利復歸社會，特別商請台南市亞洲高級餐旅職業學校，開辦2023年度餐飲創業技能與管理實務等專業訓練課程，並協助輔導考取證照。

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台南分會自2010年起即與亞洲餐旅學校合作開辦「即學即用型」餐飲課程，培養受保護人擁有基本之創業謀生技能，目前已辦理過中餐丙級及西式烘焙丙級等課程，2022年辦理烘焙丙級證照班，共計12名參訓學員順利考取證照，高達8成的考取率，過程中每位學員均秉持兢兢業業的學習態度，在專業師資的培訓下通過艱難淬鍊的訓練，終於取得證照，考取證照意味離就業機會只有一步之遙。截至目前為止，有多人在知名餐廳、熱炒店、自助餐及外燴餐飲等場域任職，亦有自行創業開設小吃店者，營運狀況相當不錯。台南分會多年來辦理餐飲證照班之成效已成為業務推展有聲有色的最佳證明。





2023年訓練課程為中餐丙級證照班，學員受訓時間自3月4日起至7月22日，每星期六上課，並於7月22日中午12時在亞洲高級餐旅職業學校舉辦結訓成果展，台南分會宋俊明主任委員、台南地檢署張來欣書記官長、台南地檢署主任觀護人陳素玉、亞洲餐旅林士哲校長等長官來賓皆到場與會，肯定學員歷時15週的努力學習，亦邀請了學員的家屬一同參與，支持學員的認真向上，現場不僅有上課的成品，所有餐點更是專任中餐講師帶領學員共同製作的，將所學觀念及技巧實際運用，更透過影片將講師及學員努力的過程呈現給長官與家屬了解，活動就在大家都收穫滿滿的喜悅下圓滿成功。