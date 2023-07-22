熱心公益不後人　台南市不動產開發商業同業公會捐贈小型水箱車

▲台南市不動產開發商業同業公會捐贈台南市消防局小型水箱車1輛，由公會理事長郭建志代表捐贈，消防局局長李明峯代表受贈並回贈感謝獎座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市不動產開發商業同業公會熱心公益不遺餘力，捐贈台南市消防局小型水箱車1輛，並於21日公會第14屆第2次會員大會暨40周年慶儀式之日辦理捐贈儀式，由公會理事長郭建志代表捐贈，消防局局長李明峯代表受贈並回贈感謝獎座。



台南市不動產開發商業同業公會成立於1983年，以「團結同業、服務會員、提升品質、貢獻社會」為會務推展目標，重視「商譽為無價之寶」，以提升「品質」與「服務」為要求目標，樹立建築業的新形象，共同為建設大台南地區貢獻一份心力。



該公會長期熱心公益，過去也曾捐贈消防局災情勘查車、空氣呼吸器面罩及無線心電圖監護儀等設備，此次所捐贈的小型水箱消防車配有高壓細水霧系統、水箱、拖船勾及各式救災設備，為1輛多功能型之消防車輛，將配置於南門分隊，實為消防局災害搶救的新利器。



市長黃偉哲表示，感謝台南市不動產開發商業同業公會認同台南市消防局，願意捐贈消防救災車輛，這輛多功能消防車對於市區救災非常有幫助，政府資源有限，但民間力量無窮，此義舉不但充實本市消防救災能量，更增進了災害搶救之效能。

消防局局長李明峯亦感謝台南市不動產開發商業同業公會慷慨解囊，本次捐贈的小型水箱車有高機動性且多功能之特點，可迅速穿越狹小巷弄抵達災害現場，維護民眾的生命及財產安全。