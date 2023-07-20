南消六大隊推雙語防火宣導　消防小勇士向下扎根

▲台南市消防局第六救災救護大隊及義消婦女宣導中隊，20日下午2時30分，受邀至轄內佳音美語共同舉行「雙語消防小勇士體驗活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六救災救護大隊及義消婦女宣導中隊，20日下午2時30分，受邀至轄內佳音美語共同舉行「雙語消防小勇士體驗活動」，由婦宣隊副中隊長陳淑貞及第六大隊隊員楊雅雯講解示範，並精心準備消防創意畫冊、消防月曆、桌曆、消防車DIY紙板及鑰匙圈等小獎品，贈送給在場老師及低年級小朋友。

活動讓活潑可愛的孩子們體驗消防小勇士消防衣帽，了解消防叔叔阿姨辛苦之處，更學習相關防火防災知識。

第六大隊發揮巧思，利用英文加中文來進行防火宣導，主題包含有自救三部曲(Stop, Drop, and Roll)、滅火急先鋒(Put Out a Fire)、衝出烈焰陣(Get Out of a Fire)及變身消防員(Dress Up)等4大重要議題，從中教導學童身上著火自救翻滾要領、正確使用滅火器步驟、用火用電安全、油鍋及電器滅火方法、撥打119所需提供之資訊、火災避難逃生要領、透天住宅安裝火災用警報器、消防車種類及配備、消防員個人防護裝備等豐富內容，讓孩童們玩樂中學習，一起度過愉快的下午，也鼓勵大家將今日所學之防火防災知識回家跟家人分享，向下扎根防火防災教育，共建安全大台南。

台南市義消婦女宣導中隊副中隊長陳淑貞擔任防火宣導志工近20年，除了熱衷於居家訪視及擔任消防史料館解說志工，更參加過無數大大小小防火宣導活動及電台訪問，透過貼近民眾生活的案例，讓民眾重新檢視自己的居家安全，層層築起防火堡壘。今年4月為發揮愛心幫助弱勢族群，讓自己在龍崎家中眷養的雞所生的雞蛋(合計600顆)捐贈出去，結合消防局第六大隊優先捐贈弱勢族群「住宅警報器」，最後決定以小愛發揮大愛將雞蛋捐贈給瑞復益智中心，一來可以透過免費送雞蛋紓解缺蛋危機，二來透過免費送住警器可以確保住家安全。

消防局局長李明峯表示，這幾天因為強降雨，河川的水量可能變豐沛，請大家要注意水域安全，特別是暑假期間天氣炎熱，戲水人數增加，期許市民朋友選擇安全合法的水域遊玩，本局也加強宣導水域安全，檢視水域安全防範設施，務必請市民能安全的近水、親水，也請市民朋友配合市府建立正確的安全觀念。

大隊長邱淵明表示，火災預防是消防人員三大職責之一，期許透過各種創新宣導手法，能讓民眾學習正確的防火防災觀念，提升危機應變處理能力，達到防災全民化之目標。同時也呼籲一般民眾務必於透天住宅家中設置火災警報器，避免不必要的傷亡，也讓公安品質更好。民眾想了解或體驗更多資訊，歡迎預約消防局防災教育館及消防史料館。