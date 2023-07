南消六大隊推雙語防火宣導　消防小勇士向下扎根

▲台南市消防局第六救災救護大隊及義消婦女宣導中隊,20日下午2時30分,受邀至轄內佳音美語共同舉行「雙語消防小勇士體驗活動」。(圖/記者林悅翻攝,下同)

記者林悅/台南報導

台南市消防局第六救災救護大隊及義消婦女宣導中隊,20日下午2時30分,受邀至轄內佳音美語共同舉行「雙語消防小勇士體驗活動」,由婦宣隊副中隊長陳淑貞及第六大隊隊員楊雅雯講解示範,並精心準備消防創意畫冊、消防月曆、桌曆、消防車DIY紙板及鑰匙圈等小獎品,贈送給在場老師及低年級小朋友。

活動讓活潑可愛的孩子們體驗消防小勇士消防衣帽,了解消防叔叔阿姨辛苦之處,更學習相關防火防災知識。

第六大隊發揮巧思,利用英文加中文來進行防火宣導,主題包含有自救三部曲(Stop, Drop, and Roll)、滅火急先鋒(Put Out a Fire)、衝出烈焰陣(Get Out of a Fire)及變身消防員(Dress Up)等4大重要議題,從中教導學童身上著火自救翻滾要領、正確使用滅火器步驟、用火用電安全、油鍋及電器滅火方法、撥打119所需提供之資訊、火災避難逃生要領、透天住宅安裝火災用警報器、消防車種類及配備、消防員個人防護裝備等豐富內容,讓孩童們玩樂中學習,一起度過愉快的下午,也鼓勵大家將今日所學之防火防災知識回家跟家人分享,向下扎根防火防災教育,共建安全大台南。

台南市義消婦女宣導中隊副中隊長陳淑貞擔任防火宣導志工近20年,除了熱衷於居家訪視及擔任消防史料館解說志工,更參加過無數大大小小防火宣導活動及電台訪問,透過貼近民眾生活的案例,讓民眾重新檢視自己的居家安全,層層築起防火堡壘。今年4月為發揮愛心幫助弱勢族群,讓自己在龍崎家中眷養的雞所生的雞蛋(合計600顆)捐贈出去,結合消防局第六大隊優先捐贈弱勢族群「住宅警報器」,最後決定以小愛發揮大愛將雞蛋捐贈給瑞復益智中心,一來可以透過免費送雞蛋紓解缺蛋危機,二來透過免費送住警器可以確保住家安全。

消防局局長李明峯表示,這幾天因為強降雨,河川的水量可能變豐沛,請大家要注意水域安全,特別是暑假期間天氣炎熱,戲水人數增加,期許市民朋友選擇安全合法的水域遊玩,本局也加強宣導水域安全,檢視水域安全防範設施,務必請市民能安全的近水、親水,也請市民朋友配合市府建立正確的安全觀念。

大隊長邱淵明表示,火災預防是消防人員三大職責之一,期許透過各種創新宣導手法,能讓民眾學習正確的防火防災觀念,提升危機應變處理能力,達到防災全民化之目標。同時也呼籲一般民眾務必於透天住宅家中設置火災警報器,避免不必要的傷亡,也讓公安品質更好。民眾想了解或體驗更多資訊,歡迎預約消防局防災教育館及消防史料館。