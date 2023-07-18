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活用企業舊廠產官合作　南消四大隊結合工廠自衛編組搶救演練

▲台南市消防局第四大隊，在亞獵士科技公司辦理救災演練，結合消防大隊搶救組合訓練，強化工廠員工災害初期應變能力及防救災意識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊，在亞獵士科技公司辦理救災演練，結合消防大隊搶救組合訓練，強化工廠員工災害初期應變能力及防救災意識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊，鑑於近期國內工業區發生重大工廠火警，為讓工業區提高警覺、強化廠區自主應變能力並結合消防救災訓練，18日在亞獵士科技公司辦理救災演練，結合消防大隊搶救組合訓練，強化工廠員工災害初期應變能力及防災意識，演練出動消防人員39名及各式救災車輛16輛，員工共計50名一同參演。

▲台南市消防局第四大隊，在亞獵士科技公司辦理救災演練，結合消防大隊搶救組合訓練，強化工廠員工災害初期應變能力及防救災意識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次演練適逢亞獵士公司技術轉型，老舊廠房機台更新，把握廠房翻新再利用之際，第四大隊特與亞獵士科技共同辦理組合訓練。演練又分為員工自衛消防編組及實兵演練兩部分辦理，有助於提升公司員工的災害應變能力，透過模擬真實的火災現場和人員受困的情境，員工能夠實際應對不同的狀況，並採取適當的應急措施與初期應變能力。

演練前先由員工簡介工廠環境及設定災害情境後，消防局以實際出水演練，更貼近實際救災狀況，又因舊廠房占地廣大透過教官團設定情境熔爐破裂、空間迷航定位、無線電通訊中斷等多種演練情境，更能增進消防人員實務技能及經驗，且能強化指揮官和幕僚群的指揮調度和人員裝備管制的能力，有助於提高整體救災效能。

▲台南市消防局第四大隊，在亞獵士科技公司辦理救災演練，結合消防大隊搶救組合訓練，強化工廠員工災害初期應變能力及防救災意識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四大隊長蔡國保表示，大隊轄內有許多台灣重要的傳統產業工廠，員工人數眾多，加上廠內結構複雜，了解該場所會引發的各類危害並減少傷亡正確應變，一直是消防局及各場所持續努力的目標，所以本大隊持續透過演練與廠方互動，希望能讓廠方與本大隊救災同仁能有更深入的災害應變交流。

▲台南市消防局第四大隊，在亞獵士科技公司辦理救災演練，結合消防大隊搶救組合訓練，強化工廠員工災害初期應變能力及防救災意識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，時代進步，消防救災也需與時俱進，無人機等高科技救災器材的使用更是消防救災進步的一大里程碑。同時在此呼籲市民朋友，天氣炎熱仍請留意用火用電安全，並請珍惜救護資源，本局將持續秉持市長黃偉哲的施政理念，以全市市民安危為己任，成為台南市民安全的堅強後盾。

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