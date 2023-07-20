加強長者居住安全　台南東山分隊廣恩養護中心防火防災宣導

▲為提升轄內「收容避難弱者」場所防災應變能力，台南市消防局第一大隊東山分隊，20日前往『廣恩養護中心』進行防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應護理之家所收容住民均為高齡者、行動不便、或是仰賴維生管線之弱勢者，考量現實護理機構環境的有限照護人力負荷及住民的安全疏散避難迅速，為提升轄內「收容避難弱者」場所防災應變能力，台南市消防局第一大隊東山分隊，20日前往『廣恩養護中心』進行防火防災宣導。

此次宣導除實施防災觀念教育，並進行滅火器操作講解『拉、瞄、壓、掃』、『使用爐具烹煮時人離火熄』、『老舊電線更換，延長線安全使用方式』、『住宅警報器裝設注意事項』、『瓦斯桶應有檢驗合格標誌』等，使院內員工平時能做好災害預防，並提昇工作人員應變能力，當遇到火災或其它災害發生時，如何能第一時間快速又有效的啟動應變措施，確保住民及自身之安全。此外，也進行住宅用火災警報器及CPR宣導等，使場所工作人員對於災害預防及搶救，有更進一步的了解。

第一大隊大隊長陳博文表示，民眾要隨時保有防災意識、強化自身應變能力，是確保安全的不二法門，而場所應落實自衛消防編組訓練與周遭環境安全維護及用火、用電之落實管理，秉持「多一分準備，少一分災害損失」理念，降低災害風險及財產損失。