新北消防夏令營開跑！400名小朋友匍匐在地　躲濃煙超逼真

▲新北消防夏令營開跑。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市政府消防局第三大隊本月15及16兩日舉辦「兒童消防夏令營活動」， 400名學童們於新北市立新北高中會場熱鬧展開，透過地震體驗車和濃煙體驗，讓學童親身體驗真實地震和火災發生時的狀況，提高他們的防火和防災意識，扎根防災教育。

今年度關卡分別為「犀」利特搜隊、「犀」望有保庇、「犀」手Fun一夏及「犀」利智慧王等4個關卡，學員們將進行低姿勢穿越濃煙逃生及學習相關避難逃生要領，再來搭上地震體驗車學習地震時需趴下、掩護、穩住等自救應變要領及小朋友們穿戴上護具，體驗從救生梯、密閉空間逃生，體驗消防員體能訓練，另今年度新增關卡，讓學童們利用投球9宮格學習相關防災知識及唱跳TEMPO消防常識大考驗來增加學習的趣味性。

為讓孩子能了解正確的水域安全知識，活動特別設計了「『犀』手Fun一夏」關卡，透過使用人體套桿救生圈進行模擬溺水的處置體驗，並搭配適齡學童專用救生衣，瞭解其穿法及應用，並教導學童救溺五步、防溺十招等口訣，另現場還有其他防火和防災教育課程，如消防知識問答遊戲和防災急急棒等，讓孩子們透過參與有趣的活動學習相關知識。

新北市政府消防局局長李清安呼籲，夏日來臨，戲水民眾激增，屢見民眾不慎落水，缺乏水中自救能力而釀成憾事的新聞，在教育中加進正確的水域安全與自救的知識顯得非常重要，讓孩子們在走出校園圍牆外從事水域活動前，可以運用正確的知識來選擇與進行，減少憾事發生。