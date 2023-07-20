竹市補習班違法經營幼兒園　家長控兒疑遭性暴力：工讀生冒充教保員

▲新竹市某幼稚園被爆違法經營、兒虐。（圖／王婉諭辦公室提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量立法委員王婉諭、新竹市議員蔡惠婷今（20日）召開記者會，揭露新竹市某私立幼兒園，以另設補習班方式違法經營幼兒照顧業務，並疑似涉及幼兒性暴力事件。被害幼兒家長表示，業者不僅宣稱監視器影像均無保留跟備份，更用兩面手法來欺騙家長，事後才發現教師只是工讀生，對於自己受騙而讓孩子遭遇危險，感到非常自責與煎熬。

對該案件，新竹市教育處表示，市府多次派員稽查，因證據明確，日前已公告自8月1日起，給予該補習班學前部分停止招生處分，並依法再裁罰10萬元，同時協助幼童移轉安置至其他合法幼兒園，維護幼童安全與權益；針對該補習班疑涉幼兒性暴力，教育處已完成資料蒐集，成立調查小組全力釐清真相，絕不放過任何違法行為。

被害幼兒家長說明，她的孩子在被告離開職務之後，才敢向媽媽說出遭遇。她在聽聞孩子遭遇之後，心急前去詢問業者，業者不但沒有給予協助，表示不清楚被告中文姓名、不知道性平通報流程。

家長指出，業者以一連串行為試圖掩蓋事實，第一，聲稱監視器影像畫面均無保存跟備份，第二，舉辦家長說明會，要求家長轉換合約，將原先的教保服務契約書改為補習班契約，第三，要求家長對外說明要統一說法，向主管機關表明自始就讀的就是補習班。

被害幼兒家長拿出先前簽訂的教保服務契約及收費單控訴，他們自始至終都認為讓孩子就讀的是幼兒園，業者用兩面手法來矇騙家長，使家長將孩子送到違法經營的場所就讀，直到孩子發生危險後，他們才發現被告根本不具有教保員或幼兒園教師資格，只是一位工讀生。

被害幼兒家長泣訴，她因為遭到欺騙而讓孩子遭遇危險，感到非常自責與煎熬。她也聲淚俱下表示，對於因本案要轉學的學生與家長感到抱歉，但自己的孩子也是受害者，希望能保護孩子不受傷害。

新竹市議員蔡惠婷指出，該業者過往前科累累，於2018年時，因為違法收托 14 名嬰幼兒遭裁罰六萬，再過兩個月，又因為違法收托而被裁罰三十八萬。在 2019 年，位在二樓的托嬰中心起火，而這次違法經營的幼兒園地點，也位在同棟大樓。

立法委員王婉諭說明，攤開過往案例，補習班違法經營幼兒園的情形並非單一個案，2022 年監察院曾提出糾正。目前全國有 1 萬 7,747 家補習班，但各縣市政府負責補習班業務的總人數僅 52 人，平均每個人要稽查 340 家補習班，兩者不成比例。

王婉諭表示，在兒童疑似遭到性侵或暴力對待的案件中，需要面對蒐證不易以及孩子證言不容易受到採納的結構性困境。相對的，幼教人員也需要在遭受指控後，有機會釐清事實真相。

王婉諭呼籲，政府應積極提升證據保全的可能性，除了研議幼兒園裝設監視器外，在司法調查上也應盡可能透過友善兒少被害人的方式，例如：落實兒少性侵減少陳述程序、善用司法詢問員角色，進行真相的探求，讓孩子能順利說出自己的經驗、同時提升證詞可信度。

全教總幼教委員會主委楊逸飛指出，台灣違法經營幼兒園案例層出不窮，實是貽笑國際，簡直是詐騙集團的幫兇。相關法規已明確規範，補習班不得兼營幼兒園，但全教總過去早已發現這是補習班違規最常見的態樣，亦即業者會以 A 名稱立案補習班、再以同樣 A 名稱立案幼兒園，且地址設在同處或隔壁，意圖混淆家長。