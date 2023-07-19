女列柯文哲「歧視言論」被公審　王婉諭：沒人該因政治立場遭羞辱

▲立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日舉行「公平正義救台灣」遊行時，有一名女性因拿出民眾黨主席柯文哲「歧視女性」言論的手牌，引起館長不滿，在直播貼出照片痛批。對此，時代力量黨主席王婉諭19日表示，沒有人應該因為政治立場而遭受外貌或性別的羞辱，呼籲凝聚了鐵桿粉絲的柯文哲與民進黨主席賴清德站出來說話，遏止撕裂台灣的逆流。

王婉諭指出，716遊行當天，有位女性在人群中舉著柯文哲歧視女性言論的手板，事後遭到柯文哲支持者的批評謾罵，不少言論更涉及惡意的性別羞辱，她非常不認同該做法，因為在公民集會的現場，每個人都有表達意見的權利，抱持不同意見的群眾可以反對或回應，但是不能人身攻擊。

王婉瑜透露，當天雖然因為在台上批判柯文哲而引來台下噓聲，但她也不認同部分綠營支持者，用外貌或長相，甚至是「行走的避孕器」來羞辱遊行參與者，因為這些惡意的歧視言論，無助成就一個更好的台灣。王婉諭說，如果支持柯文哲，應該監督他改善性平觀念，而不是加深這些歧視言論；如果支持民進黨主席賴清德，應該提醒他落實總統蔡英文當年說「沒有一個人必須為自己的認同而道歉」的承諾，因為這幾年狀況變得更糟了。

「我還是相信，即便立場不同，人民應該把政黨和人物當作實現美好生活的工具，而不是變成政治人物煽動對立，相互攻擊的犧牲品。」王婉諭直言，民眾可以大聲說出自己的主張，但不必因為政治立場不同而相互羞辱，每個人都是民主台灣的一份子，都是國民，沒有人該為其政治立場被貼上標籤，遭受外貌或性別的羞辱。

王婉諭強調，柯文哲、賴清德都是這種政治文化的受害者，但同時他們也從中得益，凝聚了鐵桿粉絲，他們更應該站出來說句話，遏止這種撕裂台灣的逆流，這才是身為政黨領袖，身為國家領導人的競逐者，應該盡到的責任。