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高雄驚爆國中教師吸毒！大馬路上呼呼大睡　教育局出重手

▲高雄市某所國中教師驚傳吸食安毒。（圖／翻攝自Google地圖）

▲高雄市某所國中教師驚傳吸食安毒。（圖／翻攝自Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市美濃區一名林姓國中教師日前遭盤查，員警在他車內搜到9包安毒和吸食器，消息傳出後，教育局今(20日)表示，面對毒品依法嚴懲，要求學校停聘教師，絕不寬貸。

里港分局員警上月22日獲報，一部車輛停在車道上，駕駛躺在車內呼呼大睡，員警到場時將駕駛叫醒，並在他的車內搜出9包安毒和毒品吸食器，當場被帶回派出所，該名駕駛坦承有吸毒。

不過令人意外的是，該名駕駛竟是一名國中教師，據了解，該名教師於去年7月31日調任到高雄市美濃區一所國中任教，不過這一年教學品質不理想，疑似患有睡眠障礙，常常無法按時上課。

教育局表示，毒品防制一直為高雄市政府的重點工作，有關教育人員有違法使用毒品疑似案件，已要求學校停聘教師，依法嚴懲，絕不寬貸。

教育局指出，日前於獲悉本市某校教師疑似於放假時有使用毒品情事，除第一時間要求學校先暫時予以停聘外，也確定暑假期間該師並無到校授課，且要求學校確保該師不得再接觸學生。

教育局說明，因事發於外縣市，且事涉校園安全維護，除正式以公文請求他縣市提供證據資料外，教育局也同步致電請求積極協助以掌握時效。警方表示目前已立案偵辦並移送地檢署，教育局將依後續案件偵查情形以最快速度完備相關程序。

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