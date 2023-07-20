竹市補習班違法經營幼兒園　再爆3歲童疑遭性暴力

▲新竹市私立丹尼爾補習班違法經營幼兒照顧業務，並疑似涉及幼兒性暴力事件。（示意圖／CFP）



記者陳凱力／新竹報導

時代力量立法委員王婉諭、新竹市議員蔡惠婷今（20）日召開記者會，揭露新竹市私立丹尼爾補習班違法經營幼兒照顧業務，並疑似涉及幼兒性暴力事件。

女童的媽媽是在被告離開後才聽到女兒向自己吐露遭遇。她向補習班詢問，卻得到「不清楚被告中文姓名」、「不知道性平通報流程」等話語推託，甚至補習班還試圖掩蓋事實，聲稱監視器影像畫面均無保存跟備份，以及舉辦家長說明會，要求家長轉換合約，將原先的教保服務契約書改為補習班契約，甚至要求家長對外要統一說法，向主管機關表明知道就讀的就是補習班。

家長拿出教保服務契約及收費單控訴，他們自始至終都以為孩子讀的是「幼兒園」，業者用兩面手法矇騙，孩子到了違法經營場所就讀，孩子發生危險後，家長才發現該名老師根本不具教保員或幼兒園教師資格，只是一位工讀生。

新竹市蔡惠婷議員指出，丹尼爾補習班前科累累，2018年時因違法收托14名嬰幼兒遭裁罰6萬，2個月後又因違法收托遭裁罰38萬；2019年位在二樓的托嬰中心起火，與這次違法經營的幼兒園位處同棟大樓。

立法委員王婉諭表示，在兒童疑似遭到性侵或暴力對待的案件中，需要面對蒐證不易以及孩子證言不容易受到採納的結構性困境，相對的，幼教人員也需要在遭受指控後，有機會釐清事實真相，因此呼籲政府應積極提升證據保全的可能性，除研議幼兒園裝設監視器外，在司法調查上也應盡可能透過友善兒少被害人的方式，例如：落實兒少性侵減少陳述程序、善用司法詢問員角色，進行真相的探求，讓孩子能順利說出自己的經驗、同時提升證詞可信度。

新竹市教育處回應，市府多次派員主動稽查，因證據明確，日前已公告自8月1日起，給予該補習班學前部分停止招生處分，依法再裁罰10萬元，同時協助幼童移轉安置至其他合法幼兒園，維護幼童安全與權益；針對該補習班疑涉幼兒性暴力，也已完成資料蒐集，成立調查小組全力釐清真相，絕不放過任何違法行為。

疑涉性暴力部分，經教育處調查為一名3歲幼童，家長6月3日前往警局報案，市府接獲通報後隨即出動社工了解及評估幼童身心狀況，並陪同後續相關偵訊。

教育處指出，此案已完成初步資料調查，並已進入司法程序，由新竹地檢署指揮偵辦中，市府將持續媒合相關資源提供幼童及家長最大的協助與關懷。此外，教育處也將依短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程成立調查小組，按教保相關人員違法事件調查處理辦法釐清真相，絕不輕易放過任何違法行為。市府將持續加強對幼兒園及補習班的監管與檢查，維護幼童權益。