　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

《願榮光歸香港》可能被禁　港府同意加入「記者豁免條款」

▲香港特首李家超。（圖／路透）

▲香港特首李家超。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港律政司上月向高等法院申請，禁止傳播「反送中」歌曲《願榮光歸香港》，案件將於21日處理。對此，香港記者協會表示，相關禁制令可能影響到記者的工作，經過他們反映，律政司已向法庭表明，若禁制令通過，同意加入保障記者工作的豁免條款。

香港記者協會提到，經記協申明禁制令並無保障記者工作後，律政司已向法庭表明，如法庭批准禁制令，律政司將同意加入保障記者的豁免條款，「條文豁免任何記者執行新聞工作活動時的禁制令及民事責任，即包括任何記者在報導新聞及評論新聞事件時播放及引用該歌曲，包括在香港及海外發佈之新聞報導。」

香港記者協會強調，他們歡迎此修訂，並認為修訂將明確保障新聞自由及言論自由的憲法權利，也因此，他們不會在7月21日另外提出申請。

▲▼香港「國殤之柱」（Pillar of Shame）。（圖／路透社）

香港記者協會解釋，他們6月21日向律政司提出須為保障新聞工作者的工作而新增豁免條款，律政司最終同意新增條款，並接納記協就全面保障記者新聞工作提出的修改建議，「律政司也已經致函法庭，提出雙方同意的最終修訂條文。」

香港記者協會指出，經修改豁免條文將更明確保障記者在採訪、訪問時涉及歌曲，及評析時提及歌曲的自由，當中豁免條款包括發佈文章、節目或經網上平台發佈的帖文等，「如新聞活動在香港境外發生，也可於香港刊出發佈，而不受刑責。任何之前發佈的新聞及訪問文章如牽涉歌曲亦不受禁制令影響。」

香港記者協會還說，記協無意發佈或上載《願榮光歸香港》一曲，或干犯任何與煽動、分裂國家或侮辱國歌的行為。

律政司同意向法庭提出修改之豁免條文如下：

「本命令並不禁止任何在香港或海外，為新聞活動所作出的合法作為，即任何新聞工作活動，並包括 ——

(a)為向公眾發布的目的而進行 ——

(i)新聞的搜集；
(ii)關於新聞的文章或節目或其他出版的製備或編纂；或
(iii)對新聞或時事所作的評析；或

(b)向公眾發布 ——

(i)屬新聞的或關於新聞的文章或節目或其他出版；或
(ii)對新聞或時事所作的評析。」

ET快訊
被稱「第二個Rain」！　韓星大腸癌逝享年37歲
女大生被冷氣砸頭慘死　姊姊驚悚目擊「急跪地CPR」
快訊／工人稱「以為裝好了」…鬆手整台冷氣掉下去
快訊／Kolas提告同黨陳瑩！　嗆：攻聖母峰會有山難
快訊／馬來貘「貘克」解剖結果出爐！
快訊／要陳紫瑜「避免花邊」　綠參選人道歉了
快訊／22歲女被砸死！　17F裝冷氣「不慎掉落」
快訊／魏德聖指控「騙簽本票」！　郭台強回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

酒醉女瞄準下體飛踢！計程車司機倒地不起　下秒又遭「踩頭」暴打

中美70年代破冰關鍵人物　習近平見百歲季辛吉：我們不忘老朋友

顧客在麵包店儲值名字被標註「窮」　店員：誤打的！該員工已離職

上海蚊蟲密度「出梅後」將達高峰　4類人容易吸引蚊子

《願榮光歸香港》可能被禁　港府同意加入「記者豁免條款」

用冰糖冒充冰毒想一本萬利！　陸男被逮稱「販毒判刑太重」

功夫巨星李小龍逝世50週年　影迷回味好萊塢面試場景

陸男盜竊功德箱辯稱「菩薩比了OK手勢」　網友揶揄：是關三年

陸漸凍人遇斷電「呼吸機停擺」　1小時後才復電「人已經走了」

反對台獨者冒進行為　謝鋒曝「首要任務」：阻止賴清德訪美

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

Rinnai林內2023全系列「三新」有感 高品質、高顏值創造美好幸福哲學

酒醉女瞄準下體飛踢！計程車司機倒地不起　下秒又遭「踩頭」暴打

中美70年代破冰關鍵人物　習近平見百歲季辛吉：我們不忘老朋友

顧客在麵包店儲值名字被標註「窮」　店員：誤打的！該員工已離職

上海蚊蟲密度「出梅後」將達高峰　4類人容易吸引蚊子

《願榮光歸香港》可能被禁　港府同意加入「記者豁免條款」

用冰糖冒充冰毒想一本萬利！　陸男被逮稱「販毒判刑太重」

功夫巨星李小龍逝世50週年　影迷回味好萊塢面試場景

陸男盜竊功德箱辯稱「菩薩比了OK手勢」　網友揶揄：是關三年

陸漸凍人遇斷電「呼吸機停擺」　1小時後才復電「人已經走了」

反對台獨者冒進行為　謝鋒曝「首要任務」：阻止賴清德訪美

中興電江義福董事席次　元利建設董事林弘人接任

快訊／國家警報響了！大雷雨襲2縣市　17縣市豪大雨特報　

梁朝偉無酬挺NewJeans！韓國人全嚇歪　是「王牌製作人」親自邀約

AI需求熱難敵庫存調整　台積電再下修年度營收至衰退10％

字母T寫太醜　泰女童被老師罰脫掉校裙！內褲全班28人看光光

鸚鵡躲陰暗角落「突然狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次…

快訊／莊銘淵被罵翻發道歉聲明　「會親自向陳紫渝道歉」

躲避逮捕令！普丁「不出席」南非金磚峰會　改由俄外長參加

台鋼雄鷹評估自培補強　目光鎖定投手、外野

新手房東：學生寒暑假沒住租金怎麼算？　一票過來人齊聲「照收」

自製樂高食物定格動畫　搭配動作音效超擬真！

大陸熱門新聞

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

22歲女長「上千顆腫瘤」！醫嘆：會在痛苦中死去

喝1碗綠豆湯！40歲男醒來手腳無力… 醫：中風了

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是地球新物種

狼醫假驅魔真性侵！16歲少女崩潰

陸網提「台灣回歸6大好處」：台積電收歸國有

3員工蹲廁所被偷拍！經理公布照片：處理一下

女大生名字超萌　教授不信：請改回來

兒朋友來玩！門口停滿「豪車」　爸驚：瞞我拜把子

兩岸青少年詩詞大會圓滿落幕

賴清德8月將過境美國　國台辦回應

周杰倫演唱會近13萬張票30秒內賣光光 2張連座票黃牛開價：64萬

全球首台16兆瓦海上風電機組成功運行 葉輪掃風面積7個足球場大

他問記者證能免門票？被「秒」退團

更多熱門

相關新聞

他問記者證能免門票？被「秒」退團

他問記者證能免門票？被「秒」退團

暑假來臨，雲南旅遊是許多大陸民眾首選。不過，一名大陸新聞從事業者近日爆料，自己在網路上團購預訂雲南旅行社，剛開始都沒問題，結果多問一句「記者證是否能免門票？」馬上被客服建議不要跟團。據了解，業內拒收特定職業原因是擔心記者可能會「找麻煩」。

資訊主管不倫照外流被恐勒索150萬

資訊主管不倫照外流被恐勒索150萬

雲南低價團「禁收記者律師」　擔心被偷拍

雲南低價團「禁收記者律師」　擔心被偷拍

高雄鋼鐵人被爆有中資疑雲　董座告媒體吞敗

高雄鋼鐵人被爆有中資疑雲　董座告媒體吞敗

快訊／反擊鄭正鈐「你快告啊」　受害人學長：難不成你怕成立誣告

快訊／反擊鄭正鈐「你快告啊」　受害人學長：難不成你怕成立誣告

關鍵字：

願榮光歸香港記者豁免禁制令

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

即／冷氣機17樓掉落！21歲女等公車遭砸中命危

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

即／工人裝冷氣「17F掉落」！21歲女遭砸慘死

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

高雄廟會邀到「超大咖南韓女神」！

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

快訊／Faye詹雯婷突出意外急送醫！　「重摔傷勢曝光」暫停所有工作

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面