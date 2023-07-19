他多問一句「記者證免門票」　身份曝光被旅行社「秒」退團

▲ 雲南旅遊十分熱門，傳出當地旅行社不歡迎記者跟團 。（圖／記者任以芳攝）

實習記者高語璠／綜合報導

暑假來臨，雲南旅遊是許多大陸民眾首選。不過，一名大陸新聞從事業者近日爆料，自己在網路上團購預訂雲南旅行社，剛開始都沒問題，結果多問一句「記者證是否能免門票？」馬上被客服建議不要跟團。據了解，業內拒收特定職業原因是擔心記者可能會「找麻煩」。

據《澎湃新聞》、《光明網》等陸媒報導，一名新聞從業者小李（化姓）表示，自己在某平台上團購雲南旅行，與業者溝通時，多問一句，「有記者證是不是有優惠，可以免門票？」對方馬上來電複查自己的身份，確認後建議不要跟團了。

小李還說，「對方跟我講，他冒不起這麼大的風險，怕丟了工作……。」

該消息曝光後，引起外界熱議，早在2017年，大陸媒體曾經報導過類似的情況，雲南旅行社疑似明確規定不接受律師、記者或導遊等職業人員參團，隨後相關單位進行了調整。

對此，雲南省文旅廳則表示，沒有發現類似現象，建議大眾和記者不要選擇過於便宜的旅遊產品。

▲大陸一名男子問「記者證能免門票嗎？」，疑似身份敏感被雲南旅行團拒收。（圖／翻攝微博）

一名不願透露姓名的旅遊業內人士卻透露，主要就是擔心這些特定職業的人「找麻煩」，比如律師有特定的專業能力，能夠判斷出所做的事情合法還是不合法。外界推測，主要雲南出現太多次導遊強迫消費等旅遊糾紛，嚴重影響形象，因此不希望接待特定職業旅客，避免被檢視。

另外，報導也提到，目前大陸旅遊平台還是有預訂限制，大多出於安全考量，不接受孕婦預訂的提示，已經看不到針對特定職業，但昆明部分旅行社還是存在對記者等特定職業的限制。

針對此事，雲南省12345政務服務熱線工作人員回覆，政府部門並沒有這個規定，每個民眾都有自主參團的權利，如果旅行過程中，發現有拒絕律師、記者等相關人員旅行社，可以提供詳細情況給相關單位，之後會有針對性調查。