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快訊／反擊鄭正鈐「你快告啊」　受害人學長：難不成你怕成立誣告

▲國民黨立委鄭正鈐疑涉性騷擾男記者。（圖／記者屠惠剛攝） 

▲國民黨立委鄭正鈐被控涉嫌性騷擾男記者。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨昨被控吃案一起性騷擾案，受害人學長「楊律師」指他的學弟向國民黨中央申訴被藍委鄭正鈐性騷擾，然而國民黨卻用「新聞稿」方式「簽結」，質疑有「吃案」之嫌，但鄭則反擊子虛烏有，若對方繼續不實指控就會提起訴訟。對此，「楊律師」今（24日）晚間回應，「若你（指鄭正鈐）認為是不實指控，你就快點提告啊，不告反而會讓人覺得心虛。」

該起性騷擾案源自國民黨立法院黨團一場約記者唱歌的餐敘，當天不少立委出席。據了解，受害人當晚在離席前與被申訴人握手拜別，然而卻遭對方「摳手掌心」，讓他感到不舒服，因此向國民黨中央申訴性騷擾。

「楊律師」昨除發文直指該被申訴人是鄭正鈐外，也指出，國民黨啟動調查後約詢受害人，並傳了一份「事件說明」，但言談中讓受害人誤以為這是「訪談筆錄」或「內部留檔的報告」，並要求簽名，只是受害人認為有段文字怪怪的，要求更改，而國民黨的人也答應了，所以受害人尚未簽名。

「楊律師」說，結果後續受害人並未收到「修正版的事件說明」及「國民黨的調查報告及懲處結果」，反而是21日時在新聞中看到「涉及男男性騷案的未曝光立委所涉案件，雙方同意到此為止」，質疑國民黨用「新聞稿」的方式「簽結」了。

不過鄭正鈐24日上午受訪時，表示指控根本子虛烏有，沒有性騷擾的事情，如果對方繼續不實指控，那他們就會提起訴訟。對此，「楊律師」晚間發文回應，「握手」是很正常，但「邊握手邊用手指摳手掌心10至15秒」就是性騷擾了，目前證據只有受害人的證詞，證明力的確還不夠，「若你認為是不實指控，你就快點提告啊，不告反而會讓人覺得心虛喔，等等，難不成你怕自己成立誣告罪及偽證罪？」

針對國民黨立法院黨團總召曾銘宗24日上午指出，還會再進行調解程序，這個案子還在處理中，沒有吃案，「楊律師」表示，曾銘宗沒提到國民黨接下來會不會「作出性騷擾成立或不成立通知，作出調查報告」，若不會，就是吃案。若會，表示21日新聞稿及國民黨昨天回覆所稱的「已簽結」是錯的，這也表示國民黨先簽結吃案被他爆料後，嚇到吐出來。

至於國民黨文傳會主委林寬裕「雙方溝通上可能有些誤會」的說法，「楊律師」則表示，一切都是林搞出來的，因為「事件說明」的草稿是林寫的，林沒事加了一句「雙方…也都認為，本案可以告一段落」，這句話有2種含義。

「楊律師」進一步表示，第1種是「本案該調查的都調查完畢了，可以判決了」，申訴人即男記者以為是這種；第2種是「本案該調查的都調查完畢了，不用再判決了」，國民黨既然能聯想到這種，然後「簽結」，這不是正常人思維啊，以後誰敢投票給這種政黨啊。

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