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大陸 大陸焦點 特派現場

雲南低價旅遊團「禁收記者、律師」　擔心被偷拍購物行程

▲▼部分雲南低價旅遊團拒絕讓記者、律師跟團。（圖／CFP）

▲部分雲南低價旅遊團導遊拒絕讓記者、律師跟團。（圖／CFP）

記者林郁婷／綜合報導

大陸雲南的低價旅遊團亂象頻傳，除了強迫消費以外，更有導遊威脅遊客，不消費就會被當地列為黑名單，無法再來旅遊，而旅遊公司擔心這些行為被踢爆，如今有不成文規定，不接受「敏感行業」客戶，特別像是記者或律師。對此，律師表示，設置條件限制記者、律師或導遊參團，已經違反《消費者權益保護法》。

《上游新聞》報導，一名新聞記者日前報名參加雲南旅遊團，因多問一句「有記者證是不是有優惠，免門票」，竟遭到對方建議不要跟團，稱自己怕因此失去工作；另一名從事新聞業的人也實際向旅行社報名旅遊，並同樣詢問「記者證是否優惠免門票」，客服人員直接表示，「我們沒辦法接待記者，也沒有旅行社願意接待記者」。

▲▼記者報名雲南旅遊團遭拒。（圖／翻攝自上游新聞）

▲記者報名雲南旅遊團遭拒。（圖／翻攝自上游新聞）

該客服人員進一步透露，有些導遊不願意接待記者，除非是報名純玩團，否則多少都會有購物行程，怕記者特地來拍照寫新聞，「玩的話，就不要說是記者了，因為公司那邊的話，基本上是不收這種敏感行業的（遊客），比如說有的像律師之類的也不會收」。

《央廣網》也有報導指出，早在2017年春節假期時，就有旅遊公司在平台針對雲南的特價旅遊團，設置許多門檻，對消費者的家鄉、年齡、性別都有特別規定，甚至禁止記者、律師及旅遊業工作人員跟團。

昆明中國國際旅行社的客服人員對此表示，這些旅遊團都有一些購物行程，「因為擔心此類行為被記者曝光或被律師拿合同說事，所以對這兩個職業的遊客加以限制」；另一名業內人士也稱，「主要就是擔心這些特定職業的人『挑刺』」。事後平台將違規的旅遊團下架，對該家旅遊公司進行處罰，也向涉及到的相關用戶道歉。

▲▼記者報名雲南旅遊團遭拒。（圖／翻攝自上游新聞）

▲特價旅遊團設定參團門檻。（圖／翻攝自上游新聞）

現在實際到旅遊平台上查看雲南行程，只有寫到出於安全考量，不接受孕婦預訂的提醒，沒有對於特定職業的限制，但旅遊公司仍會口頭建議特定職業的人不要參團。

雲南省文化和旅遊廳宣傳推廣處工作人員也表示，沒聽說過類似現象，「不要報低價團，報正常價格的團應該就不會遇到這類問題。」

北京大成（重慶）律師事務所律師聶煒昌指出，設置條件限制記者、律師或導遊參團是不合法的行為，「《消費者權益保護法》第九條規定，消費者享有充分知情權、生命健康權、財產安全權、選擇權，這些權利是法律賦予消費者的，經營者沒有選擇消費者的權利；第十六條也規定，經營者向消費者提供商品或者服務，應當恪守社會公德，誠信經營，保障消費者的合法權益，不得設定不公平、不合理的交易條件，不得強制交易」。

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