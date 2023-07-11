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社會 社會焦點 保障人權

高雄鋼鐵人被爆有中資疑雲　董座告媒體、記者結果出爐

▲林書豪。（圖／高雄鋼鐵人提供）

▲高雄鋼鐵人引進華裔球星林書豪引爆熱潮。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

由黑人陳建州創辦的PLG職籃聯盟前年新加入高雄17直播鋼鐵人隊，球隊找來華裔球星林書豪掀起一波熱潮，但卻被外界質疑背後金主有中資背景，上報在前年11月報導相關新聞，鋼鐵人隊董事長黃哲寬認為報導不實，向上報董事長王健壯、撰稿記者提告各求償100萬元，高雄地院審理後，法官認為報導有相當理由確信其為真實，判黃哲寬敗訴。

高雄17直播鋼鐵人為「高雄育樂公司」經營，2021年成立後主場設在高雄鳳山體育館，高雄育樂公司一開始很有在地的高雄味，6位原始股東中有5名台灣本土股東，4位是高雄在地人，但後來卻傳出球團股東結構卻出現變化，港商無極資本公司的人馬陸續控制高雄育樂公司。

網路媒體上報在2021年11月7日登出「高雄鋼鐵人撇中資遭打臉，最大股東靠姊夫『中國老賴』錢濤金援」報導，文中指出，高雄育樂公司董事長黃哲寬僅是人頭，鋼鐵人實際金主為原大陸籍、現為香港籍的商人錢濤，而鋼鐵人隊監察人陳韋翰，則是錢濤的妹婿。

▲▼高雄鋼鐵人林書豪。（圖／PLG提供）

▲高雄鋼鐵人球星林書豪。（圖／PLG提供）

報導質疑球團資金背後可能有港資或中資的背景，且黃哲寬也沒持有高雄育樂公司的股份，有違職業運動球隊的正常運作模式，認為以高雄在地化為號召的球隊，已經被香港無極勢力控制。

報導出刊引起黃哲寬不滿，氣得對上報董事長王健壯、撰稿記者提告，各求償100萬元，並要求兩人分別在其他媒體及上報網站刊登報導更正啟事。

法院審理時，王健壯和撰稿記者抗辯指出，並沒有在報導中影射黃哲寬為中資人頭，是讀者自己閱讀後的判斷，報導質疑高雄育樂公司遭香港無極公司勢力控制，只會造成高雄育樂公司遭外界質疑，不致貶損黃哲寬的名譽、信用，且鋼鐵人球隊的資金來源，高雄市議員早就在議會質詢時要求高雄市運動發展局說明調查，可見球隊涉及中資及幕後錢濤的資金等問題，屬可受社會公評之事。

高雄地院審理後發現，黃哲寬的確曾為香港無極公司代表，而錢濤又是該公司兩位負責人之一，之後無極公司在台設分公司，黃哲寬是台灣負責人跟經理，而高雄育樂公司由黃哲寬、陳韋翰分別擔任董事長、監察人，而兩人又曾為香港無極公司代表、美商無極資本在台負責人，報導指高雄育樂公司被香港無極集團控制，應有相當理由確信其為真實，何況報導是點名錢濤、高雄育樂公司的關係，與黃哲寬無關，並未侵害到他名譽權，因此判王健壯和撰稿記者免賠，全案可上訴。

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