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社會 社會焦點 保障人權

資訊業主管不倫照外流「被恐嚇150萬」　假記者瞎掰：民眾爆料

記者邱中岳／台北報導

北市1名科技業主管，日前跑到中山分局大直派出所報案，指稱有人自稱是記者，拿出他與女同事的親密照片，恐嚇他拿出150萬現金贖回，希望警方能夠幫忙逮人，警方事後埋伏逮捕出面拿錢的嫌犯。嫌犯仍自稱是媒體從業人員，是接獲民眾提供情資，才找男子商討處理事宜。

▲▼資訊主管被「記者」拿出不倫照，假意配合交付150萬，面交時報警抓人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲資訊主管被「假記者」以不倫照恐嚇交付150萬，面交時報警抓人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，56歲的陳姓男子在內湖科學園區擔任資訊業主管，他14日下午跑到北市中山分局大直派出所報案，表示自已遭人恐嚇，還要求付出150萬元贖金，警方聽到後立刻配合前往約定地點見面，警方見到39歲的陳姓男子出面後，立刻上前將人逮捕。

警方將陳男帶回派出所，陳姓男子則表示是媒體記者，但身上並無相關證件，他強調因為接獲民眾爆料，才找陳姓主管「商討」如何處理此事，雙方是商討150萬解決事情，所以才會相約面交，價格也是陳姓資訊主管開出的條件。

陳姓被害人表示，當初接獲電話，陳男自稱記者要爆料，所以在面交前有見面，見面後陳男就拿出記者證，還有出示平板電腦，上面有他與女同事「過往甚密」的照片，甚至還暗示可以用金錢解決問題，所以當下配合陳，並在面交前報警處理。

警方訊後依照恐嚇取財罪嫌將陳姓男子送辦，但是陳姓嫌犯的平板電腦已經沒有任何照片，目前仍將手機查扣企圖還原相關事證。

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