台中男執意外出中暑跌倒撞破頭　豐原警主動協助送醫

▲員警發現男子倒臥路邊，將他移至一旁騎樓蔭涼處休息。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中近日天氣炎熱，神岡區1名詹姓男子不聽家人勸告，執意外出，結果疑不敵戶外高溫不慎跌倒，造成頭部受傷倒臥於路旁。轄區員警巡經發現男子異狀，立刻上前關心並協助通知其家屬以及救護人員到場，家屬說，詹男領有身心障礙手冊，感謝員警及時發現，讓詹男能第一時間送醫治療。

台中市豐原警分局社口派出所員警，19日上午9時許執行巡邏勤務，行經神岡區文昌街一帶，發現1名男子倒在路邊，趨前關心發現他滿身大汗、無法言語，頭部還疑因跌倒導致摻血，立即將他攙扶至騎樓蔭涼處休息。

警方查詢男子身分，為29歲詹姓男子，隨即聯繫其家屬，並通知119到場協助詹男送醫。詹母接獲警方通知立刻趕到現場，稱兒子領有身心障礙手冊，個性較為固執，叫他在家避暑不聽勸，反而趁家人不注意時偷溜出門，幸虧員警及時發現有異，才能平安無恙。

▲警方查看男子傷勢。（圖／記者白珈陽翻攝）

豐原警分局長劉其賢表示，近日高溫難耐，民眾外出要注意防曬、補充水分，避免曝曬於高溫之下，遇有身體不適即應立即就醫；另民眾家中若有年長者或身心障礙人士，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條，寫上相關聯繫方式，俾利警方迅速確認走失者身分及通知家屬。