中暑患者「裝入屍袋」搶救！　美急診醫師：降溫快2倍

▲亞利桑納州19日測得113°F（約45°C）高溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

極端高溫席捲北半球，美國各地逾9千萬人都在高溫警報範圍內，西南部已經連續38天發布高溫警報。亞利桑那州一間醫院祭出奇招，使用「屍袋」治療中暑患者。急診科醫師康普（Dr Geoff Comp）解釋，在防水屍袋中，患者能夠充分浸泡在冰塊裡，還有足夠空間讓醫師進行處置，降溫速度是傳統方式的2倍。

鳳凰城「智慧谷健康醫療中心」（Valleywise Health Medical Center）通訊主任墨菲（Michael Murphy）說，在一些極端案例中，他們會把病患放入裝冰塊的屍袋，協助降溫。過去5年來，接觸性燒燙傷已經成為一大問題，如今該院燒燙傷中心也擠滿患者，「（物體）表面溫度高到荒謬，人們可能會在幾秒鐘內燙傷。」

▲熱浪席捲全美各地，亞利桑納州是受到最大影響的地區之一。（圖／達志影像／美聯社）



急診室醫師洛維奇奧（Frank LoVecchio）直言，「自從新冠疫情的幾次高峰後，醫院還沒有這麼忙過」，每個值班都能看見3、4個病例，若不接受緊急治療就會死亡，患者則被放入屍袋治療。

洛維奇奧解釋，若體溫達到107°F（約41.6°C）以上，只需5至10分鐘就可能導致腦細胞死亡。而陽光照射下的人行道恐怕飆到180°F（約82.2°C），患者則可能因為脫水、中暑等狀況摔倒，造成接觸性燒燙傷。

▲熱傷害相關疾病飆升。（圖／達志影像／美聯社）



根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）數據，美國今年已經出現逾1.2萬次創紀錄高溫，未來一周各地將迎接危險熱浪，尤其西南部地區所受到的衝擊最大。

以亞利桑那州為例，鳳凰城連續19天達到110°F（約43.3°C），下周天氣預報顯示每日氣溫至少115°F（約46.1°C），隨著居民狂開冷氣，當地最大電力公司的一次性用電量打破歷史紀錄。但美國國家氣象局（NWS）警告，該地區熱浪預期至少持續到7月28日，夜間降溫程度也相當有限。