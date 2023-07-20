體感溫度40度！躲冷氣房不出門不喝水　「血液變濃」恐怖下場曝

▲天氣炎熱，許多人躲冷氣房不出門不喝水，但醫師警告因缺水分導致「血液變濃」，恐發生心血管疾病。（圖／大甲李綜合醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

連日來氣溫狂飆破35度，體感溫度更是達40度，不少民眾乾脆躲在冷氣房避暑，但心臟科醫師警告，長時間待在冷氣房內，體內水分流失卻不自知，又因為沒運動、沒流汗而忘記補充水分，人體代謝變慢，血液變得濃稠，或出入溫差過大的冷氣房，導致血管急速收縮，皆是夏天容易忽視、產生心血管疾病的問題。

駐診大甲李綜合醫院的台中榮總心臟內科醫師黃祺耀表示，許多人以為暴露在太陽底下工作的人，如外送人員、建築工地人員、農民等，才要時時補充水分，但其實長時間待在冷氣房內，雖然沒流汗但是空氣乾燥，也會造成人體水分流失，身體缺水血液變得濃稠，使血液流動緩慢和滯留，便會提高血栓堵塞和心血管疾病的風險。

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▲駐診大甲李綜合醫院的台中榮總心臟內科醫師黃祺耀提醒民眾適時補充水分，也避免喝含糖飲料。（圖／大甲李綜合醫院提供）



黃祺耀也提醒，近日室外體感溫度直逼40度，甚至更高，民眾若一下子衝入26度、27度的冷氣房，溫差達10多度，在血管急速收縮的情形下，可能造成心血管血流受阻或異常，建議可以先做喝水、洗臉等散熱的調節動作，避免身體的不適應。

另外，補充水分時也以白開水為主，可以適時喝運動飲料補充電解質，盡量避免喝含糖飲料；’在夏季除了預防中暑外，如果出現胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗等症狀，或是有心絞痛，千萬不能夠忽視，要馬上就醫。