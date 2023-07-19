老翁務農失蹤熱暈田中逾24H　警員尋獲扛出送醫

▲副所長王豐田直接背起老翁，田裡雜草及腰行走不易加上身上又背著老翁，又值日正當中氣溫酷熱，每走一步都是體力的考驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中南部連日午後雷陣雨稍緩高溫氣候，但午前時段仍是熱到讓人受不了，雲林一名90歲的老農日前到田裡鋤草卻過時未歸，家屬驚慌立即報警。因炎熱天氣警員懷疑老翁有熱暈可能，立即出動警網協尋，最後台西派出所副所長王豐田果真在草叢最隱密處找到虛脫的老翁，趕緊一肩背起老翁，奔出馬路迅速送醫。

台西警分局說明， 90歲的老翁於7月15日7時許告訴家人要到田裡鋤草便騎腳踏車外出，家人發現老翁遲遲未歸，恐怕其在外發生事故驚慌報警，警方清查時發現老翁是在清晨6點多出門，騎著腳踏車往田地方向，警員前往找人，但田裡僅是一片及腰的雜草，台西派出所副所長王豐田率領警員丁政江、王明泉、吳詠智與雲林縣救難協會與家屬兵分多路搜尋未果。

但老翁腳踏車停放於田邊校園圍牆處，研判老翁應是在附近，即於隔日以地毯式搜索，16日12時許，副所長王豐田爬上矮牆觀察，發現田地的另一邊有一包包的鹽巴，他感覺怪異上前查看。他沿著鹽巴的方向搜尋，發現地上有空的飲料瓶但未汙損相當奇怪， 他繼續往前搜尋，發現草叢中露出一雙腿，老翁正虛弱的躺在樹下，趕緊呼叫「在這裡趕快來。」

失蹤超過24小時的老翁虛脫無回應，王豐田立即背起老翁，頂著日正當中高溫酷熱，跨過水泥矮牆、越過水溝，走了約400公尺才抵達救護車能到之處，老翁家屬看到滿頭白髮的副所長背著老父出現，他雖氣喘吁吁仍努力援救，感動得紅了眼況哽咽的道感謝，眾人合力送老翁上救護車順利就醫。

台大雲林分院心臟內科醫師陳政瑋表示，年長者的調節體溫功能和循環訊統差，加上皮膚排汗功能不佳，導致排熱功能不良，屬於熱傷害的高危險群。提醒民眾在高溫之下，除了定時補充水分外，也須注意電解質，可準備運動飲料，預防熱傷害，同時穿著透氣的服飾，戶外活動30分鐘後到蔭涼處避暑。此外心血管患者、糖尿病和肥胖症者的散熱功能不佳，也需要注意，如果有身體不適也應立即就醫。

▲副所長王豐田直接背起老翁，田裡雜草及腰行走不易加上身上又背著老翁，又值日正當中氣溫酷熱，每走一步都是體力的考驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）