台鐵赴日取經！明年底試辦加大月台安全門　公司化首任董座也隨行

▲台鐵赴日本鐵道公司考察月台安全門等議題。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵頻傳有旅客從月台落軌和自殺，為提升安全，台鐵局長杜微率隊前往日本鐵道公司取經，除考察設置月台安全門等議題，杜微表示，台鐵將評估參考梅田車站月台安全門，加大開門空間可配合不同車型，113年底將於高雄試辦，未來擴及其他車站。此趟考察行程，明年台鐵公司化後首任董座人選周永暉也隨行。

明年元旦台鐵將轉型國營公司，公司化倒數，台鐵也加速推動安全改革，台鐵局長杜微也率隊前往日本鐵道公司考察，監理單位交通部鐵道局長伍勝園，以及中華顧問工程司董事長周永暉也隨行考察行程。

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由於周永暉為台鐵明年1月公司化後首任董座人選，現任台鐵局長杜微為台鐵公司化首任總經理，該人事案仍待行政院核定，兩人同行日本考察也備受關注。

▲台鐵赴日本鐵道公司考察，台鐵局長杜微(右3)、鐵道局長伍勝園(右2)、台鐵公司化首任董座人選周永暉(右1)同行。（圖／台鐵）

台鐵赴日取經日本鐵道安全管理系統(SMS)、第三方驗證、建立安全文化、及設置月台安全門等經驗，其中7月18日一行人首先赴阪神電鐵總社，聽取簡報後就行車運轉、人員考核、教育訓練等方面交換意見，隨後搭乘電車至梅田車站，實地參觀阪神電鐵為「2025世界博覽會」所做新建設施現場。

而梅田車站不但增加月台寬度、改善進出動線、還增設了月台安全門，防止旅客墜落。

▲▼台鐵赴日本鐵道公司考察月台安全門等議題。（圖／台鐵）

台鐵局長杜微表示，日本經驗確實有助台鐵加速進行改革，像此次在梅田車站看到的月台安全門已經實用化，加大的開門空間能配合不同車型以及車門位置不一的列車，台鐵局會參考評估，在明年底(113年)如期於高雄站試辦啟用，並視其效能編訂計劃，擴展至其他車站。