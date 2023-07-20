高雄街頭驚見「三上悠亞」！恥度全開畫面曝光　網笑：老司機

▲有騎士背著三上悠亞的人形立牌。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



記者朱祖儀／綜合報導

日本「國民AV女優」三上悠亞即將引退，在告別成人界之前將來台參加活動，沒想到近日有人已經捕捉到她的身影？近日一名網友在路上，發現有騎士背著一個人形立牌，仔細一看竟然是三上悠亞，忍不住打趣道「看起來是個老司機！」照片曝光後掀起討論，許多人笑說「恥度好高！」

原PO在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，看到一名騎士背著三上悠亞的人形立牌騎車，只見她穿著深色內衣褲，以及性感的吊帶網襪，露出火辣身材，不過上面印有「福如東海，壽比南山」的字樣，瞬間變成長輩圖，在高雄趴趴走，原PO見狀忍不住笑說「看起來是個老司機」。

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照片曝光後，不少網友紛紛表示，「原來是老司機慶生的部分啊～迫不及待趕回家」、「車尾燈過大」、「春男到死精方盡」、「我也有看到這台～只能說這位車主的『恥』度很高哈哈哈」、「一哭二鬧三上悠亞」、「這樣不會害其他用路人車禍嗎」、「高雄老司機真狂」。

據悉，那名騎士其實是要去參加朋友的生日派對，因為壽星很喜歡三上悠亞，所以才會特別製作人形立牌，想要給對方驚喜。但因為想要省錢，所以捨棄計程車，「恥度全開」租借共享機車前往現場，不過被拍到PO上網也讓他直呼「丟臉」，並求眾人不要公開正臉照，「不然回家就要跪算盤了！」