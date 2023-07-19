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「護國神醫」叫護理師看診開藥...被判刑　他委屈喊：這是羞辱

▲減重名醫林聖章涉詐健保費、叫護理師看診開藥。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲減重名醫林聖章涉詐健保費、叫護理師看診開藥。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

減重名醫林聖章長年擔任台灣奧亞運國家隊隊醫，是協助戴資穎、郭婞淳等名將奪牌的幕後功臣，甚至被稱為「護國神醫」。沒想到林聖章指示沒有醫師資格的陳姓護理師替病患看診、開藥，還詐取健保費金額2萬8409元，林、陳各遭法院判處10月、7月徒刑。林聖章則對判決結果很不滿，他出面喊冤，若2年只為了拿取2萬多元，這是羞辱，他絕對上訴到底。

林聖章今日出面受訪時表示，關於這個判決他覺得很委屈、謬誤的地方是，這是103年的案子，已經是11年前的事，他認為，健保署稽核人員先射箭再畫靶，問了100多人只取19位對稽核人員有利的部分移送地檢署，地檢署從104年年底開始審理到107年，最後歷經3位檢察官調查後最終他被判不起訴處分；但健保署提出再議，才會有108年把他起訴的新案子。

林聖章指出，在法院審理過程中，證人的證詞都認為已經是10年前的案子，完全模糊沒印象，但跟判決書內容卻大相逕庭。

林聖章說：「假如如判決書所言，2年就只為了拿取2萬多元，這是對醫師最大的羞辱，為維護醫師個人清白，我絕對上訴到底，我們不許健保署少數不當的稽核人員做不恰當的指控。」▲▼林聖章資歷豐富。（圖／翻攝自診所官網）

▲林聖章資歷豐富。（圖／翻攝自診所官網）

判決指出，減重名醫林聖章在高雄開設家醫診所，診所營收除健保給付占6成外，其餘4成是自費減重課程，收費方式為2500元上4次減重課程，不包含額外購買營養品，因效果顯著，民眾紛紛慕名而來。然而林聖章明知陳姓護理師沒有醫師資格，卻仍指示她為減重回診的民眾看診、開藥，並偽填病患經有醫師資格者的看診結果，按月以電子申報方式，詐取2萬8409元健保費。案經健保署訴請橋頭地檢署偵查起訴。

全案審理時，兩人都否認罪行。陳女辯稱她是護理師兼個案管理師，另外擔任減重課程小隊長，在診所都穿護理師的粉色上衣，無論穿著和工作內容都不會有人誤會她是醫師，病患自費減重回診，是由她提供營養諮詢後拿營養品，並非看診開藥。

▲▼高雄減重名醫林聖章竟指使護理師為病患看診。（圖／翻攝自診所臉書）

▲減重名醫林聖章長年擔任台灣奧亞運國家隊隊醫，是協助戴資穎、郭婞淳等名將奪牌的幕後功臣。（圖／翻攝自診所臉書）

不過葉姓民眾則證稱，她上減重課後回診3、4次，一開始是男醫師看診，後來都是由陳女看診，陳女會詢問有無症狀，也開便秘的藥給她。其他病患也作證，進診間就看到陳女穿著類似醫師白袍，坐在電腦前並自稱「Dora」，就一般民眾認知，會覺得坐在那邊就是醫師，也由陳女詢問症狀、開藥給他們吃。

法官檢視7名曾到診所就醫的證人說詞，證述內容皆一致，也和他們的就診紀錄相符，判定陳女從2014年4月起，非法看診1年8個月，民眾回診時還可以由櫃台人員推薦，或直接指名要「Dora」看診，可見連櫃檯人員都知道陳女有在看診，身為診所負責人的林聖章不可能不知道，也要負責。

法官指出，林聖章經營診所、開設自費減重班素有威名，也長年擔任台灣奧亞運國家隊隊醫，卻不知愛惜羽毛，非法指使護理師執行醫療業務，還向健保署詐領醫療費用，犯後2人都否認犯行，耗費司法資源，考量2人非法醫療時間雖長，但看診病患僅7位，次數約百次，詐得醫療費用也已扣還，依非法執行醫療業務罪，處林、陳各10月、7月徒刑，全案還可上訴。

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