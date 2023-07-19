美國法院將「兩蔣日記」判歸國史館　51箱文件要回台灣了

▲美國法院將「兩蔣日記」等文物所有權判給台灣國史館。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

前總統蔣介石與蔣經國的51箱文件被存放在美國史丹佛大學已將近18年之久，歷經10年纏訟，美國法院日前將文件所有權判給台灣國史館，「兩蔣日記」等文物的原件將重返台灣。

「舊金山標準報」（The San Francisco Standard）報導，「兩蔣日記」揭露2名前總統對上個世紀一些最引人注目全球政治事件的個人及外交見解。

不過，這些具歷史價值文物所有權歸屬的問題，正是台灣政府、蔣家成員和史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）纏訟10年的核心所在。

史丹佛大學胡佛檔案館收藏蔣介石1917年至1972年的日記以及蔣經國1937年至1979年的日記，還有兩人在位期間的各種總統演講、外交信函和政治檔案。

胡佛研究所研究員、「近代中國與台灣」（Modern China and Taiwan）特藏負責人林孝庭說，這些文件為重大外交事務提供史料，包括1971年中國與台灣在聯合國的代表權之爭。蔣介石更在致美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）、尼克森（Richard Nixon）的信件中，罕見地表明他的地緣政治見解。

林孝庭說：「這些檔案材料對多位最高領導人的祕辛、他們認為國家應該如何前進，提供了非常豐富的第一手資訊。」

牽涉15名蔣家成員、一個台灣政府官方機構的法律訴訟纏訟10年後，加州聖荷西聯邦地區法院終於在7月11日解決這起爭議。經一系列判決和和解，這些文件所有權將歸於台灣國史館。

國史館告訴舊金山標準報，會在收到這批文物後將兩蔣日記出版，並且提供其他「相關歷史文件」供大眾查閱。

駐舊金山台北經濟文化辦事處致舊金山標準報的聲明指出：「我們很高興得知這些日記將重返台灣…我們堅信公開這些日記，對於更深入了解台灣的歷史將帶來極大助益。」

這些文件於2005年由蔣經國的兒媳蔣方智怡借給胡佛研究所，並授權胡佛研究所提供文件副本給有興趣的學者們。她和另外6名蔣家成員後來簽署協議，將這些文件的所有權移轉國史館。

胡佛研究所在聲明中指出：「這些檔案為我們了解中國近代史上一個極其重要時期提供了獨特見解，已經成為我們的檔案當中最常被查詢的收藏。」

蔣經國的孫女蔣友梅主張這些日記應該保存在家族內，而非交給國史館，使得文件的所有權歸屬存在疑義，強調從來不是這批檔案所有權人的史丹佛大學因而於2013年9月對主張和可能擁有文物的各方提起民事訴訟。

國史館2015年11月也在台灣提起確認所有權訴訟，台北地方法院2020年判決，兩蔣總統任內文物，包括任內寫的日記，屬國有而由國史館管理；非屬總統任內文物部分則判歸蔣家繼承人共有。本案二審於2022年維持原判。而美國法院也認可台灣的判決。

原本不服兩蔣總統任內文物屬國有的蔣家後人，後來紛紛與國史館和解，將文物的權利移轉給國史館，包括蔣友梅今年5月也成為達成協議的最後一位家族成員。

歷經10年纏訟，兩蔣日記等文物所有權歸屬的爭議終於在聖荷西塵埃落定。儘管文件原件將會送回台灣，學者們還是可以繼續從胡佛研究所取得複本。