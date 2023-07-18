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桃捷綠線施工挖出「4000年前文物」　清代、日治鐵道遺構也被發現

▲▼桃捷綠線施工，挖出4000年前訊塘埔文化遺物，以及清代、日治時期鐵道遺構。（圖／取自桃園市捷運工程局）

▲桃捷綠線施工，挖出4000年前訊塘埔文化遺物，以及清代、日治時期鐵道遺構。（圖／取自桃園市捷運工程局，下同）

記者林彥臣／綜合報導

桃園市政府捷運工程局18日晚間表示，桃園捷運綠線G07車站為原桃園車站所在位置，捷運施工時出土訊塘埔文化遺物及近代鐵道遺構，經捷運局考量颱風季將至，不適合長期置於工地內，捷運局依循文化資產保存法相關規定，獲得主管機關同意遺構移出暫置，以妥善保存出土遺構，於7月18日移往大園汙水處理廠暫置，未來再移回融入地面景觀及車站建築設計。

捷運工程局指出，G07車站工程範圍早於105年即因桃園火車站舊站第二月台南側軌道可能存有日治時期車站遺構，由主管機關文化局決議列冊追蹤，桃園舊站體拆除及開挖，皆在專業考古機構監看下進行，109年工程開挖前進行試掘，陸續發現4千前年的訊塘埔文化文物、清代鐵道遺構、日治時期磚砌便所、日治時期鐵道桃園驛遺構等文化遺留。

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▲▼桃捷綠線施工，挖出4000年前訊塘埔文化遺物，以及清代、日治時期鐵道遺構。（圖／取自桃園市捷運工程局）

G07車站捷運工程配合文化資產保存法相關規定進行考古試掘、發掘、翻模及提取，停止所有影響文化資產保存之施工行為，極力為市民爭取出土遺構完整風貌，所有試掘發掘範圍及數量、翻模提取之量體大小等皆仔細進行，盡力保存現場的出土遺構。

自109年歷經2年多的考古調查及發掘，期間桃園捷運綠線G07車站工程配合文資法規定停工，在確認G07車站工程範圍內發現的出土遺構皆已完整發掘後，111年6月29日桃園市考古遺址審議會通過捷運局所提報之文化資產保存活化計畫，文化局始同意在專業考古機構施工監看的前提下復工，如發現疑似遺址或具古物價值者，仍須依法保存，至此G07車站克服重重困難，於111年8月復工後，G07車站完成第一層土方開挖，深度已達10公尺，期間並無新發現遺構，往後開挖發現遺留遺址可能性已不大，捷運局已可依法加緊趕工。

▲▼桃捷綠線施工，挖出4000年前訊塘埔文化遺物，以及清代、日治時期鐵道遺構。（圖／取自桃園市捷運工程局）

捷運工程局說明，桃園車站屬全台灣少數五代同堂的車站，自清代劉銘傳時期興建桃仔園車站，至現在使用中的桃園火車站臨時站，為讓市民朋友能瞭解其歷史脈絡，捷運局已成立設計諮詢委員會，未來出土遺構將融入地面景觀及車站建築設計，並獲得文化局多方指導，結合市府團隊量能共同為市民朋友打造為以考古文化資產為主軸，能與民眾在日常生活中充分對話，成為桃園在地一個具有教育意義的「活的博物館」。

G07車站陸續發現的文化遺留，翻模提取的遺構除少部分暫置專業考古機構倉庫以外，大部分遺構皆暫置於G07車站工地一隅妥適包覆留存，為與市民朋友公布發掘成果，藉由111年舉行10場現地參觀活動、112年進行考古論壇及考古特展舉辦多場走讀活動，讓有興趣的市民朋友近距離觀看出土遺構，現場看見時空交織古今相連的歷史足跡。

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