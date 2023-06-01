27歲女孩接手祖傳「民國時期危樓」　「修舊如舊」花百萬人民幣改造

▲27歲的周小姐把祖傳的民國時期危樓徹底改造一番。（圖／翻攝紫牛新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

南京一名27歲的周小姐近日從外婆手中接下了約有90年左右歷史的「民國老宅」，本想當成「商品屋」改建，沒想到，這棟兩層樓建築是文物局建檔的「不可移動文物」，使得修繕裝潢上面臨重重困難。周小姐表示，過程中不僅要經過評鑑，修繕預算也從20萬元人民幣（約86萬元新台幣）增加到百萬元人民幣（約433萬元新台幣），遂將過程拍下跟外界分享，意外受到關注。

《揚子晚報》報導，周小姐透露，目前房子裝修得差不多了，最快9月入住，希望能把外公外婆接回來，祖孫三代住在一起，「同時，他們也在憧憬著擁有美美的陽台，能在院子裡擺上花卉。」

周小姐的這套「民國危樓」位於南京北極閣北側的天目山路附近，這裡是一整排二層小樓房，門前掛著「某某號民國建築」的不可移動文物告示牌。周小姐表示，「起初以為和普通商品房裝修一樣便準備動工，直到接到文保局的電話，才明白裝修需要非常複雜的手續。」

據了解，這套房始建於1935年，在抗戰期間，周小姐的家人還留下來看顧房子，她提到，「媽媽和外婆都是從小在這棟房子裡長大的，幾經波折後，自上世紀八十年代起這裡邊沒怎麼住人，裡面的木結構雖然全都保持原樣，但是被白蟻蛀掉了。」

最後，依照文物部門的要求，周小姐在現有的結構上微幅調整，朝民國風情的方向裝潢，除了外牆，內部改造基本上已經完成，等待把傢俱等物品擺設齊全。周小姐的母親表示，「家裡的老人在這裡有太多回憶，但之前破敗的樣子讓他們不願回來，我們想等裝修好後就接他們回來看看，最快9月就可以入住。」

