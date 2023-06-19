他路邊撿到一塊石頭　2年後鑑定是「千年寶物」嚇死：新石器時代

▲樂山市民撿到一把「石頭」。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川樂山市井研縣一市民陳兵2年前在路邊，無意間撿到一塊「石頭」，之後放在家中長達2年，後被他朋友看到後懷疑是文物，陳兵於是將「石頭」送至文物局，結果一塊平平無奇的石頭，竟被鑑定為新石器時代或商周時期遺存物件-石斧。

據《紅星新聞》報導，2年前無意間撿到的一把石斧，竟然被鑑定是新石器時代或商周時期遺存物件。近日，四川省樂山市井研縣的陳兵、陳仲等4名市民一起來到井研縣文物局，將這件石斧進行了無償捐贈。

據陳仲表示，這件石斧是他的好友陳兵在2年前無意間撿到的，當時覺得好看便將它帶回了家。石斧在家裡一放就是2年，後來有其他朋友看到，說可能是文物，便決定將石斧送到文物局請有關專家進行鑑定。

▲大陸文物部門向市民頒發榮譽證書。（圖／翻攝自紅星新聞）

隨後，該石斧輾轉上報至四川省文物局。經測量，該石斧長10.6公分、寬6.5公分、厚2公分，重263克，專家初步鑑定為新石器時代或商周時期遺存物件。四川省文物考古研究院也組織專家前往採集點進行調查，又發現了1件石斧殘片和1片陶片，證明新石器時代附近區域應有人類活動，更證明了樂山地區同樣存在新石器時代遺存。

目前，該石斧及殘片、陶片等在當地文管所進行妥善保存。井研縣文化體育和旅遊局局長田野表示，希望廣大市民在野外撿到文物及時上交文物部門，讓文物體現真正的價值，「感謝這幾位熱心市民對文物工作的關心，我們向他們頒發了捐獻文物榮譽證書。」