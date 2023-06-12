穿龍袍上網賣！　42人盜墓集團被一鍋端...贓物還有清誥命夫人鳳冠

▲盜墓集團在網路上販賣「龍袍」。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

廣西桂林警方近日破獲一起大型盜墓案件，共逮捕犯嫌42人，被盜挖的古墓遍及大陸多省市，起出各類墓葬文物160餘件。承辦員警透露，追查出土文物流向過程中，部分涉案人員在審訊時都提到一件龍袍，引起警方注意，進而追查到一名張姓主嫌曾在網路上秀出這件龍袍，甚至穿在身上吸引買家，成為破案關鍵。

▲警方帶著嫌犯前往盜墓挖掘地模擬犯罪行為。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，歷經一年多的縝密偵查，這個盜掘古墓葬的系列案件最終得以偵破，警方先後共抓獲涉案犯罪嫌疑人42名，查獲涉案文物共計160餘件。目前，法院對這起系列案件已經作出一審判決，包括呂某、張某在內的多名被告人被判處了十年以上的有期徒刑。

據了解，整起盜墓案件查獲的贓物包括清朝的銀鎏金誥命鳳冠、五爪龍袍、將軍罐，明朝的梅瓶、墓誌銘及漢朝的陶鐘、陶簋、陶壺等器物，而案件的起源則是出於清朝的那頂銀鎏金誥命鳳冠。

▲盜墓集團犯案地點遍及大陸各省市，查獲涉案文物共160餘件。（圖／翻攝新華網）

時間推回到2020年10月，桂林警方接獲線報稱，有人在當地的賓館內販賣古物，警方當場將在場的唐姓犯嫌等人逮捕。根據考古專家初步鑒定，這頂鳳冠是清中期的二品誥命夫人鳳冠，即便唐姓犯嫌假稱是在地攤上買的，警方專案小組仍決定深入追查古物來源。

另一方面，前往唐姓犯嫌家搜索的員警，從住處搜出大量盜墓工具，包括洛陽鏟、鐵鍬、繩子等，順藤摸瓜找到另一名呂姓犯嫌。警方在呂姓犯嫌家中也搜出盜墓工具和部分陪葬文物，進而揪出龐大的盜墓集團。

▲清朝銀鎏金誥命夫人鳳冠。（圖／翻攝新華網）

此外，警方在調查中也發現，這批盜墓集團成員不僅保密工作嚴謹，在文物販售上還結合當代科技，採用網路和訂單化的方式，也因此從網路上的一件「龍袍」照，鎖定了該集團另一名核心成員張姓主嫌。

張姓犯嫌供稱，龍袍是從甘肅白銀市景泰縣的一處古遺址內盜掘的，拍照是為了在網上進行販售，「還未來得及出手就被抓獲了。」承辦員警雖前往反嫌所述之地調查，但因盜洞已被回填，當地也沒有進一步進行考古發掘，因此，龍袍主人的身份依然成謎。