南海「明代沉船」載10萬件珍稀文物　海上絲路研究世界級重大發現

▲南海西北陸坡一號沉船。（圖／翻攝自中新社）



記者林彥臣／綜合報導

大陸國家文物局、海南省人民政府等單位5月21日在海南三亞發布消息，去年10月，在南海「西北陸坡」約1500米深度海域，發現2處古代沉船，並已在今年5月20日，對沉船進行初步搜索調查和影像記錄。大陸國家文物局對此表示，這不僅是中國深海考古的重大發現，也是世界級重大考古發現，對海上絲綢之路研究等都具有突破性的貢獻。

▲南海西北陸坡二號沉船。（圖／翻攝自中新社）



綜合《中新網》等陸媒報導指出，其中一處定名為南海「西北陸坡一號」沉船，有多個疑似被船艙分隔開的成堆文物，最大高度達3米多，文物以瓷器為主，散落範圍達上萬平方米，推測數量超過10萬件，根據出水文物初步判斷為明代正德年間（1506-1521）。

另一處定名為南海「西北陸坡二號沉船」，發現大量原木，尺寸相近、碼放整齊，大多經過簡單加工，初步研判是從海外裝載貨物駛往中國的古代沉船，初步判斷為明代弘治年間（1488-1505）。

▲南海西北陸坡一號沉船。（圖／翻攝自中新社）



經大陸國家文物局批准，大陸國家文物局考古研究中心、中國科學院深海科學與工程研究所、中國（海南）南海博物館將嚴格按照水下考古工作規程，用1年左右時間，分3個階段實施一號、二號沉船遺址考古調查工作；在考古調查成果的基礎上，科學評估沉船保存狀況和技術條件，研究提出下一步的考古和遺址保護方案。

▲南海西北陸坡一號沉船內部，於2022年10月拍攝畫面。（圖／翻攝自新華社）



《央視》新聞指出，5月20日，大陸國家文物局利用「深海勇士號」載人潛水器對南海「西北陸坡一號」沉船進行了第一次考古調查，在沉船遺址核心堆積區西南角布放水下「永久測繪基點」，並進行了初步搜索調查和影像記錄，正式啟動了南海「西北陸坡一號」、「二號」古代沉船遺址的考古調查工作。

▲沉船遺址布放的水下永久測繪基點。（圖／翻攝自新華社）



國家文物局表示，南海西北陸坡一號、二號古代沉船保存相對完好，文物數量巨大，時代比較明確，具有重要的歷史、科學及藝術價值，不僅是中國深海考古的重大發現，也是世界級重大考古發現。

▲「深海勇士號」載人潛水器。（圖／翻攝自中新社）



國家文物局強調，這一重大發現實證了中國先民開發、利用、往來南海的歷史事實，對中國海洋史、陶瓷史、海外貿易史、海上絲綢之路研究等都具有突破性的貢獻。

▼南海西北陸坡一號沉船。（圖／翻攝自中新社）

