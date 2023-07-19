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南投動物用藥及蔬果農藥殘留抽驗　楓康超市芒果農藥超標

▲南投縣衛生局於6月進行動物用藥及蔬果農藥殘留抽驗。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣衛生局於6月進行動物用藥及蔬果農藥殘留抽驗。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為維護民眾食品衛生與安全，南投縣衛生局持續後市場監測，針對市售水產、乳品、禽畜內臟及蔬菜水果等共抽驗24件，在動物用藥部分檢驗共7件，全數合格。蔬果農藥部分，檢驗共17件，其中2件水果（網室木瓜、芒果）等檢出農藥殘留不符規定，經查供應商來源皆為外縣市，已移請所轄縣市衛生局後續處辦。

縣府衛生局本次抽驗在動物用藥部分，檢驗魚類2件、雞肉3件、豬內臟1件、鮮乳1件、市售水果類11件、蔬菜類 5件、穀豆類1件，其中草屯鎮富林水果行的網室木瓜、台灣楓康超市的芒果分別檢出農藥殘留超標。

▲南投縣衛生局於6月進行動物用藥及蔬果農藥殘留抽驗。（圖／南投縣政府提供）

衛生局長陳南松表示，蔬菜水果如殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，依《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰；販售業者無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

陳南松呼籲農友，栽種蔬果施用農藥時，應正確施用農藥，以符合農藥殘留容許量規定，販售業者應要求賣方提供源頭資料，並保留完整交易憑證，另可將產品外箱來源資訊拍照存證，以利後續相關單位追查不合格產品來源，才能真正保障民眾健康；民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽本局服務專線 049-2231994。

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