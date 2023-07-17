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南投縣抽驗食品容器及標示查核　查獲1件容器未標示材質名稱

▲南投縣衛生局針對食品容器具進行抽驗及標示查核。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣衛生局針對食品容器具進行抽驗及標示查核。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局執行112年食品器具、食品容器及食品包裝標示專案查核，至縣內各量販店、婦嬰用品店、五金百貨商店等處進行抽驗及標示查核，計抽驗4件不銹鋼容器具，檢驗鉛、銻含量，抽驗1件美耐皿食品容器，檢驗鉛、鎘、甲醛及三聚氰胺含量，經檢驗結果皆符合規定；另查核12件器具、容器標示，查獲1件本縣業者製售之容器未標示材質名稱，將依《食品安全衛生管理法》裁罰，並命業者將違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

縣府衛生局陳南松表示，塑膠類食品器具、容器之耐熱溫度會因為不同規格或不同加工方式有所不同，當產品發生破損或裂痕應立即更換，以確保安全與健康；食品器具、容器應以中文及通用符號，明顯標示下列事項：一、品名；二、材質名稱及耐熱溫度，其為2種以上材質組成者，應分別標明； 三、淨重、容量或數量；四、國內負責廠商之名稱、電話號碼及地址； 五、原產地（國）；六、製造日期，其有時效性者，並應加註有效日期或有效期間；七、使用注意事項或微波等其他警語；八、其他經中央主管機關公告之事項。

▲南投縣衛生局針對食品容器具進行抽驗及標示查核。（圖／南投縣政府提供）

陳南松提醒食品容器具販售業者，食品接觸面含塑膠材質之食品器具、食品容器或包裝產品，應於最小販賣單位的包裝或本體上標示，例如製造業者以整箱型式販賣予中盤商業者，於「箱」上標示即可；中盤商拆箱後，以袋裝產品轉售予下游業者，則至少應於「袋」上進行標示；且前述標示均應具顯著性，使消費者能安心選購。

民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣衛生局服務專線 049-2231994。

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關鍵字：

食品容器抽驗標示材質

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