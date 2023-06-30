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南投縣抽驗蔬果農藥殘留　這賣場2個月3商品出包

▲南投縣衛生局於5月間進行動物用藥及蔬果農藥殘留抽驗作業。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣衛生局於5月間進行動物用藥及蔬果農藥殘留抽驗作業。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局於5月間針對市售肉類、蔬果等生鮮食材，進行動物用藥和農藥殘留抽驗，其中動物用藥部分全數檢驗合格，20件蔬果農藥殘留則有3件不符規定，包括全聯福利中心國姓店的鮮採秀珍菇、絲瓜、綠豆等；縣府衛生局指出，經查3件蔬果供應商來源皆為外縣市，已移請所轄縣市衛生局續辦。

衛生局表示，該局將辦理蔬果、禽畜肉、水產等生鮮食材後市場監測列為經常性重點業務，本次25件樣本中包括5件動物用藥（魚類1件、鴨肉 1件、牛肉3件），20件蔬果農藥殘留（瓜果類15件、菇類1件、葉菜類1件、穀豆類3件）17件檢驗合格。

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▲南投縣衛生局於5月間進行動物用藥及蔬果農藥殘留抽驗作業。（圖／南投縣政府提供）

其中3農藥殘留超標的全聯國姓店鮮採秀珍菇，來源為雲林縣；埔里鎮「四季風果菜行」的絲瓜源自嘉義市，魚池鄉「富產商店」的綠豆來自台中市；而根據南投縣衛生局4月份檢驗資料，全聯鹿谷鹿彰店來自嘉義縣的大黃瓜、全聯竹山集山店來自台北市的祕魯綠無籽葡萄，也都有農藥殘留超標的紀錄。

南投縣衛生局長陳南松局長提醒，購買蔬果應選擇當季盛產蔬果，在食用或烹飪前應加強蔬果前處理，可減少農藥殘留：例如包葉菜類蔬菜可先切除根部，一片片剝開泡水後沖洗；表面平滑、突起或凹陷之蔬菜水果，清洗時可用軟毛刷輕輕刷洗；對於可削皮的水果和蔬菜，削去外皮也能進一步減少農藥的暴露，也可儘量選擇多樣化的食材來源，避免長期過量攝取同一種農產品，有助於降低單一農產品農藥殘留的累積風險，民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣衛生局服務專線 049-2231994。

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