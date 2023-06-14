花蓮端節應景食品抽驗結果出爐　1業者調味料過期遭罰6萬

▲▼花蓮衛生局至食品製造業、粽子專賣店、賣場、傳統市場抽驗各式應景食品。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

粽葉飄香的日子即將到來，為讓民眾安心享用端午佳餚，花蓮縣衛生局至食品製造業、粽子專賣店、賣場、傳統市場等販售場所，抽驗各式粽子、餡料及生鮮肉品等應景食品共45件，檢驗結果均符合規定。另於製造業場所查獲逾期調味料，已令業者立即下架並裁處六萬元罰鍰，以維護花蓮鄉親端午食品安全衛生。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，端午節應景食材多樣化，專案查核抽樣45件食品，包含6件粽子、34件粽子相關餡料及5件生鮮畜產品，檢驗項目包含食品微生物、化學添加物如防腐劑、漂白劑、硼酸及其鹽類、動物用藥乙型受體素等90項次，檢驗結果均符合規定。另於業者的食材倉庫、廚房等稽查，查獲有逾期的調味品，當場將證物下架攜回衛生局封存。依違反食品安全衛生管理法第15條及該法第44條處食品業者六萬元罰鍰。朱家祥並呼籲相關食品業者勿心存僥倖，若有違法都將依法嚴懲。

花蓮縣衛生局提醒食品業者應落實自主管理，確實遵守食品安全衛生管理法相關規定。同時也提醒民眾在購買粽子、乾貨配料時，應向信譽良好之廠商購買，並優先選購包裝且有完整標示之食品（包括產品資訊、有效日期、廠商資訊等），避免選購來源不明之食品；另外，端午佳節天氣炎熱，購買粽子，應儘速食用完畢或予以適當儲存，這樣才能快樂安心過佳節。





朱家祥再次呼籲業者，製作鹼粽時勿使用違法添加物硼砂，俗稱「冰西」 ，可改用衛生福利部公告可取代硼砂之食品添加物如「三偏磷酸鈉」，對抑制粽身與粽葉黏著非常有效，且可以改善粽子的硬度、粘彈性及咀嚼口感。同時也提醒民眾購買粽子時可留意商家環境衛生，注意是否有包裹不妥當、內容物外漏、內部黏稠成絲狀的情形。

衞生局提醒民衆，購回之粽子應趁新鮮食用完畢，避免放置室溫太久，以免粽子變質腐敗；若「冷藏」儲存，其溫度應維持在7°C以下，並於 3 天內吃完；若「冷凍」儲存，其溫度應控制在-18°C 以下，存放不超過 2個星期，一旦發現逾期或品質有異狀時應立即丟棄。如有食品安全衛生問題或消費疑義，請洽詢食品藥物管理科電話：03-8224750。