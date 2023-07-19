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大陸 大陸焦點 特派現場

一看到就想笑！甘肅博物館「表情包」文物爆紅　醜萌綠馬賣到斷貨

記者蔡儀潔／甘肅報導

甘肅省博物館在大陸年輕群體中，擁有超高討論度，除了各種被打趣像「表情包」的文物外，還有別緻的文物再創新，譬如靠「醜萌」火到斷貨的綠馬娃娃，原型其實是大陸國寶「馬踏飛燕」。負責人崔又心表示，目前已經賣出破10萬個，希望它不單單做到文化傳播，還能深入每位遊客生活中，「讓他們一看到馬就想笑。」

▲▼ 甘肅省博物館,馬踏飛燕 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲彩陶是甘肅省博物館的知名文物 。（圖／記者蔡儀潔攝）

甘肅省博物館是大陸國家一級博物館，擁有16件國寶級文物，最具特色的是甘肅彩陶、漢代簡牘文書、漢唐絲綢之路珍品、佛教藝術萃寶等，譬如磨嘴子漢墓出土儀禮簡、銅車馬群及木車馬等。

鎮館之寶「東漢銅奔馬」出土自武威市漢代雷台漢墓。據館方工作人員介紹，銅奔馬表現出河西走馬秉賦的對側步特徵，且全身著力點集中在一隻腳上，完美體現了力學的平衡原理。「馬踏飛燕」的形象被列為大陸國家旅遊局的識別標誌。

▲▼ 甘肅省博物館,馬踏飛燕 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲銅奔馬系列文創商品 。（圖／記者蔡儀潔攝）

有趣的是，銅奔馬仰頭的姿勢在不同角度下，擁有特別的喜感，在社群網站上引發熱議。館方看中這股熱潮，推出了一系列文創產品，其中銅奔馬絨毛玩具因醜萌之姿爆紅，上架不到半個月便賣到缺貨。

▼ 不同角度下的銅奔馬 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 甘肅省博物館,馬踏飛燕 。（圖／記者蔡儀潔攝）

文創設計團隊負責人崔又心向《東森新媒體ETtoday》介紹，當時考慮到有很多年輕人只知道銅奔馬，但不瞭解背後的內涵，因此希望用年輕人真正喜歡的方式去設計，在保留了馬的神態以及形態外，譬如歪嘴大板牙，同時造型改成以高抬腿的姿勢踩在飛燕上，擬人的造型令產品更接地氣。

崔又心表示，綠馬娃娃2022年爆紅後，6月至10月這4個月時間銷量大幅提升，10月至現在則處於穩定的狀態，累計售出逾10萬個，與此同時還帶動甘肅省博物館整體效益，遊客量較過去增長許多。

崔又心指出，其實這款文創產品，它不單單代表的是甘肅省博物館的文化傳播，希望它能真正「出圈」，深入到每一位遊客生活中，「讓他們一看到馬就想笑。」

▲▼ 甘肅省博物館 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲文創咖啡。（圖／記者蔡儀潔攝

除文創產品外，甘肅省博物館的咖啡廳還推出「文物咖啡」，每杯售價28元人民幣（約新台幣120元），顧客可從12個標誌性圖案中做選擇，譬如綠馬奔奔、綠馬跳跳、銅車馬等，工作人員會用「列印」設備壓印精緻拉花。

▲▼ 甘肅省博物館,馬踏飛燕 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲被大陸網友打趣像表情包的文物  。（圖／記者蔡儀潔攝）

值得一提的是，甘肅省博物館的多款彩陶因表情造型逗趣，在大陸社群掀起熱議，譬如出土於約4000年前的紅陶人面像、紅陶人頭像、陶俑首等。

網友們紛紛就「假如文物會說話」腦部各種「劇情」，還有人製成各式表情包分享在小紅書等平台上，發文稱「這個博物館必須親自去『笑場』」、「甘肅博物館真的有點子幽默在身上」。

據悉，甘肅省博物館擁有18個展廳，常設「甘肅彩陶」等5個常設主題展覽，館藏珍貴歷史文物、自然標本共計35萬餘件，其中大陸國寶級文物16件，國家一級文物721件，二級文物2637件，三級文物4萬8241件，匯集了甘肅從遠古時期到近現代的大量文化珍寶。

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