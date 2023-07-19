陳斌華首度接受台媒採訪　 用「閩南語」向台灣鄉親打招呼

▲ 陳斌華18日晚間接受兩岸媒體訪問。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／甘肅報導

「台灣的各位鄉親大家好」，大陸國台辦發言人陳斌華18日晚在甘肅金昌市，首度接受兩岸媒體採訪，他先是用閩南語向台灣民眾打招呼，並針對國台辦主辦的兩岸聯合採訪表示，希望讓大家對大陸有更全面、更豐富、更具體的了解。

陳斌華今年首次擔任國台辦兩岸記者聯合採訪活動的團長，並於18日晚在甘肅金昌市接受兩岸媒體採訪。

來自福建詔安縣的陳斌華，先用閩南語說「台灣的各位鄉親大家好」，接著談起由新華社參團記者變為團長的感受稱，擔任記者時與台媒走遍了千山萬水，見證了兩岸記者之間的友誼、甚至戀情，「我感覺就特別好。」

如今率媒體團出行，陳斌華直言壓力很大但責任也很大，比之前只寫好報導要大的多，既要籌劃安排活動，令大家不虛此行，又要確保一路順利進行。

陳斌華表示，大陸東南沿海地區被報導機會的較多，但大陸幅員遼闊各省差異大，希望能透過深入西北腹地，尤其是歷史文化底蘊深厚的甘肅，對大陸有更全面、更豐富、更具體的了解。

▲甘肅省博物館。（圖／記者蔡儀潔攝）

陳斌華是大陸首批來台駐點的記者之一，曾多次來台採訪與駐點，在新華社任職逾20年期間，曾2度參加兩岸記者聯合採訪。

據悉，「絲路風采 如意甘肅」海峽兩岸記者聯合採訪由大陸國台辦新聞局和中國記協台港澳工作部共同主辦，於7月16日至24日舉行，共邀請23家媒體、43人參加，行程覆蓋蘭州、武威、敦煌等地區，參觀內容包括甘肅省博物館、張掖山丹軍馬場、敦煌光伏發電產業園等。