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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸唯一生產「重粒子設備」企業在甘肅　2優勢令售價便宜一半

▲▼ 重粒子。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲重粒子中心加速器室。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／甘肅報導

作為癌症先進醫治手段之一，重粒子放射治療近年關注度大增。位於甘肅的科近泰基是大陸唯一設計生產醫用重粒子設備的企業，副總經理楊文傑向《東森新媒體ETtoday》介紹，他們最大的優勢是完全實現「自主可控」，設備價格較德國西門子便宜一半，約6、7億元（人民幣，下同約新台幣30億元），「重粒子治療很火，在上海病人要排3個月，來武威也要等1個月。」

重粒子治療是放射治療中的一種新選擇，透過「同步加速器」將碳離子加速至光速70%的速度，再集中照射腫瘤細胞，攻擊體內深處的癌細胞。 

▲▼ 甘肅,基泰新技術 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲泰基成立於2002年。（圖／記者蔡儀潔攝）

中國大陸現階段有2台重粒子放射治療設備，分別是位於上海的西門子產品和甘肅武威的泰基產品。楊文傑指出，泰基擁有獨立自主知識產權，是大陸唯一一家擁有醫用重粒子加速器設計、生產、調試、運維資質和能力的企業。

楊文傑介紹，泰基主要有兩大優勢，第一是受益於產業鏈完整、人力成本低等因素，設備價格更優惠，比西門子便宜一半，「2015年西門子重粒子設備引進中國時要15億元，我們現在國產約6-7億元」；第二個優勢是運維費用更低，且採取實施監控。

隨著新冠疫情解封，泰基亦計畫走出中國大陸，陸續有外國客人表示感興趣。對此，楊文傑指出，各國對於醫療設備部分標準不同，泰基重粒子產品是按照大陸標準設計，未來將建立相關規範以適應海外市場。

在內需市場方面，泰基在「十四五」（第十四個五年規劃，2021-2025年）前，目標生產60台重粒子設備，令每省至少有1台，目前已完成16套了。

▲▼ 甘肅,基泰新技術 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲重粒子設備模型  。（圖／記者蔡儀潔攝）

據悉，甘肅武威重粒子治療中心目前累計治療結束患者705名，年齡範圍18歲至89歲，其中還包含來自台灣、香港等地的病人。

「想做重粒子治療的病人非常多」，楊文傑表示，過去很多病人會到日本接受治療，總費用約50萬元，現如今大陸政府規定了價格上限，在上海約27至28萬元，在蘭州武威約26萬元（約新台幣110億元），因此越來越患者有治療意願，目前在上海至少要等3個月以上，武威大概要等待至少1個月的時間。

武威的重粒子科技上還有「台灣身影」。楊文傑指出，目前武威與一位台灣知名物理家和一位來自長庚醫院的醫生，保持長期的合作關係，希望在醫療領域能有更多碰撞和交流。

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