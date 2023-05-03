　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

偷拍千年世界遺產莫高窟　陸旅遊博主「怒嗆」網友又道歉

▲▼莫高窟、偷拍、2023、旅遊博主 。（圖／翻攝 上游新聞）

▲大陸旅遊博主違規偷拍珍貴歷史古蹟莫高窟  。（圖／翻攝 上游新聞）

記者任以芳／綜合報導

近期大陸五一小長假各地景區人山人海，甘肅敦煌莫高窟出現爆量人潮，一名旅遊博主遭到網友檢舉「知法犯法」，違規拍攝洞內的文物，甚至大膽上傳影片導致事件曝光。該名博主一開始怒嗆網友，眼看事情鬧大才道歉「自己做錯了」，並且解釋拍攝兩個影片後遭制止，立刻停止違規行爲。

大陸甘肅敦煌石窟-莫高窟至今擁有1657年歷史，洞內各類雕塑、五彩壁畫受到嚴格保護，禁止遊客在洞窟內拍照。一名旅遊博主趁著導遊解說時偷拍窟內文物、壁畫，一共三則影片放到個人主頁博流量，其中第二則影片43秒到45秒疑似有窟內拍攝畫面。

根據陸媒《上遊新聞》報導，網友截圖內容清楚顯示，該博主進入洞窟後刻意站在遊客背後，舉手偷拍莫高窟148窟西壁《涅槃經變》-釋迦牟尼佛涅槃，甚至自己在現場解說。畫面清楚可見洞窟內長壁畫，前站立著後代修建一排塑像，前方就是巨大涅槃臥佛塑像。

該名博主上傳影片後立刻引起廣大關注，許多網友氣憤留言，「說了無數遍『洞窟內』禁止拍照 ，你怎麽還拍。」「窟內不能拍照，對文物有損害，工作人員一開始就有說明。」

▲▼莫高窟、偷拍、2023、旅遊博主 。（圖／翻攝 上游新聞）

▲偷拍旅遊博主道歉 。（圖／翻攝 上游新聞）

不少網友痛批，「博主為了紅太沒底線」、「他的拍攝角度明顯就是躲在人群後面，在大家背後偷偷錄製。」

事件曝光後，該名博主為了博眼球點閱率不肯下架影片，甚至怒嗆網友，「如果我站在100米外，拉15倍拍照會有損害嗎？」「你的話真多。」

最後網友群起撻伐，該博主才改變態度稱，「窟內禁止拍攝，我拍了兩個就被制止。我錯了，對不起大家。」第三方視頻平臺已核實舉報內容後對其做限流處理。

對於該此偷拍事件，莫高窟景區石窟講解科工作人員回應，「我們將加強安保巡查力度，並調查該旅遊博主的視頻內容。按照《莫高窟文物保護管理條例》，未經申請，在洞窟內拍攝一律是不允許的。 如果（情節）嚴重的話，他也會觸犯法律，我們會跟公安機關交涉。」

工作人員再次強調，「窟區的外景遊客可以拍照錄像等，但是在洞窟內，無論是打冷光或者不開閃光燈拍照錄像，目前都不允許。」

長期以來，外界多數認為「禁止拍照」是為了防止閃光燈強光對壁畫產生化學反應，造成加速氧化分散，從而導致壁畫脫色、損壞。「在（各地）博物館用閃光燈，其實跟拿出硫酸潑向名畫沒有太大不同。」

時任敦煌研究院常務副院長的王旭東也曾提醒，石窟內空間狹小，每天遊客眾多，拍照停留可能會造成秩序混亂的狀況。 同時，遊客長時間停留在洞窟內產生大量二氧化碳，濕度和溫度變化會加劇石窟「衰退」，顏料顆粒溶解致使壁畫畫面脫落。

延伸閱讀：

大漠傳奇1／閃光一次少7年壽命！　與千年古蹟「莫高窟」禮貌相遇

大漠傳奇2／罕見貼近佛國世界　70年後「莫高窟」再訪北京故宮

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
知名景點「變超醜」！　挨罵糟蹋古蹟...縣府回應了
美光規定「有缺失罰寫50次」　苦主寫到崩潰！內行：台積電也有
快訊／兄弟外援來了！　「大聯盟級洋投」本周抵台
峇里島5星飯店命案！他滿身血爬出求救　1女裸體死在浴缸
三重男把「爸爸骨灰罈」丟分隔島！　真相查出
快訊／被黃子佼點名罵！　《天下雜誌》道歉了
劉雨柔怒「1周只愛愛2次」！　騎身上求歡被拒動念離婚
國3少女墜樓亡！　母整理遺物怒告前男友性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

偷拍千年世界遺產莫高窟　陸旅遊博主「怒嗆」網友又道歉

收假了！　陸網曝「返杭列車」裡的小朋友都在趕作業

大陸大推「退林還耕」　成都否認浪費1500億剷平環城綠道

41歲女總裁嫁小19歲員工！50歲驚險生3胞胎...現況曝光

搶最佳拍照位置！300公尺高空纜車「男女大亂鬥」打成一團影片曝

美女幼師「娃娃音」教唱好療癒！　「挖呀挖呀挖」洗腦神曲爆紅

驚悚畫面曝！金髮猛男高樓墜地　網傳知名女主持遭抓姦現場

活春宮！店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

雲南發生「規模5.2地震」　大陸網友：在睡夢中被搖醒

28歲男玩水上浮橋「掙扎60秒溺斃」家人笑著喊加油　手機錄下過程

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！她等車遭猛撲壓地　胸部慘留爪痕

偷拍千年世界遺產莫高窟　陸旅遊博主「怒嗆」網友又道歉

收假了！　陸網曝「返杭列車」裡的小朋友都在趕作業

大陸大推「退林還耕」　成都否認浪費1500億剷平環城綠道

41歲女總裁嫁小19歲員工！50歲驚險生3胞胎...現況曝光

搶最佳拍照位置！300公尺高空纜車「男女大亂鬥」打成一團影片曝

美女幼師「娃娃音」教唱好療癒！　「挖呀挖呀挖」洗腦神曲爆紅

驚悚畫面曝！金髮猛男高樓墜地　網傳知名女主持遭抓姦現場

活春宮！店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

雲南發生「規模5.2地震」　大陸網友：在睡夢中被搖醒

28歲男玩水上浮橋「掙扎60秒溺斃」家人笑著喊加油　手機錄下過程

陳水扁怒上凱道陳情　游盈隆分析：護子心切但「立論精闢」應重視

巨鱷恐怖吃人！男慘叫後人間蒸發　遺體在「牠體內」找到了

美25軍火商訪台　柯文哲：應談技術轉移發展國防工業

《造浪者》為何獨賣給Netflix先播？公視半年後才上⋯立委大喊可惜

陳漢典爆和張文綺戀情！　私下「真實關係」曝光...還原約會內幕

男友和媽媽撞名！妹子崩潰：認識1年只敢叫他「寶貝」

Selina生子要暫退演藝圈？粉絲急壞　她認「會調整步調」首正面回應

台積電大客戶AMD財測普普　盤後股價挫逾6%

夫突停車拍下「重要時刻」妻傻眼　千人狂刷+1：錯過要等好幾年

租金三級跳！　高雄最強燒肉店傳續約觸礁

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

大陸熱門新聞

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

28歲男玩水上浮橋溺斃！家人笑著加油錄全程

畫面曝！金髮男高樓墜地　網傳知名女主持遭抓姦現場

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

爆乳妹超市偷食物被捕！身分竟是IG網美

澳門賭場大亂鬥！8陸客互毆椅子滿天飛

陸白孔雀被遊客拔毛！嚇壞飛逃遭輾死

雲南發生規模5.2地震　陸網：睡夢中被搖醒

陸遊客「沒訂到旅館」　集體睡公廁過夜

排錯隊直接平移過去！祖孫插隊被阻怒：我不是好惹的

41歲女總裁嫁小19歲員工！現況曝光

傳與女友吵架！金髮猛男掛外牆下秒高墜四肢變形

美女幼師「娃娃音」教唱好療癒！ 「挖呀挖呀挖」洗腦神曲爆紅

中國科學院院長參觀EUV光源樣機

更多熱門

相關新聞

敦煌鳴沙山「堵駱駝」場景再現 2400頭駱駝看紅綠燈分流前進

敦煌鳴沙山「堵駱駝」場景再現 2400頭駱駝看紅綠燈分流前進

大陸「五ㄧ」連假期間，各地景區出現人擠人的排隊人潮，一向在連假期間吸引爆量遊客的甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區，則是再度出現「堵駱駝」的盛況。當地政府為了解決這奇特的景象，數年前便在景區設置了「駱駝紅綠燈」，不過，在遊客爆滿的情況下，仍然會在尖峰時間出現駱駝隊伍綿延數公里的場景。

一人救一城！ 陸女在沙漠種樹16年推翻「縣城消失」預言

一人救一城！ 陸女在沙漠種樹16年推翻「縣城消失」預言

北大研究報告「陸9億人或已感染新冠」 甘肅省感染率最高達91％

北大研究報告「陸9億人或已感染新冠」 甘肅省感染率最高達91％

蘭州3歲童卡封控亡　調查曝：拖了2小時

蘭州3歲童卡封控亡　調查曝：拖了2小時

不想被隔離！　甘肅10名官員瞞報行程遭處分

不想被隔離！　甘肅10名官員瞞報行程遭處分

關鍵字：

莫高窟甘肅敦煌

讀者迴響

熱門新聞

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

企鵝妹認「愛玩無套多人運動、1晚3次↑」！

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

許光漢老街「十指緊扣日本女星」　近身護花趕飛蛾

5／6立夏「運勢翻紅」 生肖TOP3

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面