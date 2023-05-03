偷拍千年世界遺產莫高窟　陸旅遊博主「怒嗆」網友又道歉

▲大陸旅遊博主違規偷拍珍貴歷史古蹟莫高窟 。（圖／翻攝 上游新聞）

記者任以芳／綜合報導

近期大陸五一小長假各地景區人山人海，甘肅敦煌莫高窟出現爆量人潮，一名旅遊博主遭到網友檢舉「知法犯法」，違規拍攝洞內的文物，甚至大膽上傳影片導致事件曝光。該名博主一開始怒嗆網友，眼看事情鬧大才道歉「自己做錯了」，並且解釋拍攝兩個影片後遭制止，立刻停止違規行爲。

大陸甘肅敦煌石窟-莫高窟至今擁有1657年歷史，洞內各類雕塑、五彩壁畫受到嚴格保護，禁止遊客在洞窟內拍照。一名旅遊博主趁著導遊解說時偷拍窟內文物、壁畫，一共三則影片放到個人主頁博流量，其中第二則影片43秒到45秒疑似有窟內拍攝畫面。

根據陸媒《上遊新聞》報導，網友截圖內容清楚顯示，該博主進入洞窟後刻意站在遊客背後，舉手偷拍莫高窟148窟西壁《涅槃經變》-釋迦牟尼佛涅槃，甚至自己在現場解說。畫面清楚可見洞窟內長壁畫，前站立著後代修建一排塑像，前方就是巨大涅槃臥佛塑像。

該名博主上傳影片後立刻引起廣大關注，許多網友氣憤留言，「說了無數遍『洞窟內』禁止拍照 ，你怎麽還拍。」「窟內不能拍照，對文物有損害，工作人員一開始就有說明。」

▲偷拍旅遊博主道歉 。（圖／翻攝 上游新聞）

不少網友痛批，「博主為了紅太沒底線」、「他的拍攝角度明顯就是躲在人群後面，在大家背後偷偷錄製。」

事件曝光後，該名博主為了博眼球點閱率不肯下架影片，甚至怒嗆網友，「如果我站在100米外，拉15倍拍照會有損害嗎？」「你的話真多。」

最後網友群起撻伐，該博主才改變態度稱，「窟內禁止拍攝，我拍了兩個就被制止。我錯了，對不起大家。」第三方視頻平臺已核實舉報內容後對其做限流處理。

對於該此偷拍事件，莫高窟景區石窟講解科工作人員回應，「我們將加強安保巡查力度，並調查該旅遊博主的視頻內容。按照《莫高窟文物保護管理條例》，未經申請，在洞窟內拍攝一律是不允許的。 如果（情節）嚴重的話，他也會觸犯法律，我們會跟公安機關交涉。」

工作人員再次強調，「窟區的外景遊客可以拍照錄像等，但是在洞窟內，無論是打冷光或者不開閃光燈拍照錄像，目前都不允許。」

長期以來，外界多數認為「禁止拍照」是為了防止閃光燈強光對壁畫產生化學反應，造成加速氧化分散，從而導致壁畫脫色、損壞。「在（各地）博物館用閃光燈，其實跟拿出硫酸潑向名畫沒有太大不同。」

時任敦煌研究院常務副院長的王旭東也曾提醒，石窟內空間狹小，每天遊客眾多，拍照停留可能會造成秩序混亂的狀況。 同時，遊客長時間停留在洞窟內產生大量二氧化碳，濕度和溫度變化會加劇石窟「衰退」，顏料顆粒溶解致使壁畫畫面脫落。

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